Polícia Civil localiza e prende homem foragido da Justiça no município de Estância

Nesta quarta-feira (12), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Estância, prendeu um foragido da Justiça sergipana. A ação foi desencadeada após o recebimento de uma denúncia anônima, informando que um homem investigado por latrocínio, tentativa de homicídio e furto estaria escondido em uma residência no bairro Valadares, em Estância, e se preparava para fugir.

Segundo as informações policiais, após a denúncia, a equipe iniciou as diligências e se deslocaram até o endereço indicado. No local, os policiais localizaram o suspeito, e cumpriram o mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça de Sergipe.

O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Estância, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele será apresentado em audiência de custódia, permanecendo à disposição do Poder Judiciário

A Polícia Civil reitera a importância fundamental do apoio da comunidade no combate ao crime. Informações sobre fatos ilícitos e foragidos da Justiça podem ser repassadas de forma totalmente anônima por meio do Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP