Polícia Civil localiza em São Paulo foragido de tentativa de homicídio em Glória

A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória informou nesta terça-feira, 16, que cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um homem foragido desde 2006, suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida na zona rural gloriense. O investigado foi localizado na cidade de Praia Grande, em São Paulo, após investigação que durou quatro meses.

De acordo com o inquérito policial, em 23 de setembro de 2006, no povoado Lagoa Bonita, em Nossa Senhora da Glória, a vítima foi espancada por três homens e deixada em uma vala com ferimentos graves. As investigações apontaram que o ataque foi motivado por ciúmes.

À época, com base no depoimento da vítima, o suspeito foi identificado como um dos envolvidos no delito. Desde então, ele estava foragido, mas o caso nunca foi arquivado, tendo a equipe da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória mantido as investigações ativas, no intuito de rastrear o paradeiro do procurado, que tinha contato com a família, moradora do município de Glória.

O trabalho de inteligência da Polícia Civil permitiu a localização do homem no estado de São Paulo. O mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio foi cumprido na Casa de Detenção Provisória Charles Demitre, em Praia Grande/SP, onde o autor já estava preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

