Polícia Civil prende em Aracaju estelionatário do amor que aplicou golpe no município de Umbaúba

Policiais da 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM) e da Delegacia de Umbaúba prenderam nessa terça-feira (18), em Aracaju, um homem que começou a se relacionar amorosamente com uma mulher para pedir dinheiro à vítima. O crime foi praticado em Umbaúba. O valor do empréstimo teria sido de R$ 500. .

A SSP informou que o preso estava sendo investigado pela prática de estelionato cometido no município de Umbaúba. Durante a investigação, foi observado que existia denúncia do mesmo crime contra outras vítimas.

De acordo com as investigações, o preso começou a se relacionar amorosamente com uma mulher e, após ganhar a confiança da vítima, prometendo casamento, começou a pedir emprestado valores em dinheiro, alegando que compraria o anel de noivado.

Ainda conforme a apuração policial, o preso alegava à vítima que iria utilizar parte do dinheiro como recurso para comprar medicação para um familiar doente. A vítima emprestou o dinheiro, e o golpista fugiu.

Em interrogatório, o investigado confirmou que tinha se relacionado com uma vítima de Umbaúba e teria recebido valores em reais na forma de empréstimo. Em relação a outras eventuais vítimas, ele negou envolvimento.

O preso também é investigado em procedimento em trâmite na 4ª DM, que apura prática de apropriação indébita. Ele já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas cabíveis ao caso.

Com informações da SSP