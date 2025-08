Polícia Civil recupera celulares enterrados em mata e prende dois suspeitos em flagrante, em Aracaju

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), prenderam na tarde desta sexta-feira (1º), dois homens, de 25 e 22 anos, suspeitos de envolvimento em crimes de roubo majorado e receptação, no bairro Jabutiana, em Aracaju.

As investigações tiveram início no dia anterior, 31 de julho, quando um adolescente de 16 anos foi assaltado por um indivíduo armado com uma faca, que subtraiu seu celular iPhone. A vítima registrou um Boletim de Ocorrência, obteve imagens de câmeras de vigilância e rastreou o aparelho até o Largo da Aparecida, no mesmo bairro.

Com base nas informações fornecidas, equipes do Cope e da Dipol realizaram diligências no início da tarde desta sexta-feira e localizaram o suspeito. Ao ser abordado, ele confessou o crime e indicou que havia enterrado o celular em uma área de mata no Largo da Aparecida.

No local indicado, os policiais encontraram dois iPhones enterrados. O segundo aparelho também havia sido roubado, em outra ocasião, por meio do mesmo modus operandi. O autor confessou o segundo crime e revelou a participação de um comparsa, que foi localizado e preso em flagrante no mesmo bairro, por receptação.

Durante a lavratura do flagrante no Cope, os policiais conseguiram identificar o proprietário do segundo celular: um adolescente de 15 anos que também havia sido assaltado, nas mesmas circunstâncias. As vítimas reconheceram o autor dos crimes, e ambos os aparelhos foram devolvidos aos seus legítimos donos.

A Polícia Civil segue investigando se a dupla está envolvida em outros crimes semelhantes na região.

Com informações e foto da SSP