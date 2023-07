Polícia Federal conduzirá a investigação das ameaças de morte à deputada Linda Brasil

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) compareceu nesta terça-feira, 4, à sede da Polícia Federal em Sergipe para oficializar a denúncia de ameaças de morte que recebeu. As ameaças foram enviadas por e-mail, contendo ataques transfóbicos e discurso de ódio, além de exigir sua renúncia ao cargo de deputada. A parlamentar solicitou uma investigação rigorosa para identificar os responsáveis. A partir de agora, a Polícia Federal ficará encarregada das investigações.

“Já havíamos comunicado à PF sobre as ameaças, mas seguimos a recomendação de voltarmos para oficializar a denúncia. Havia sido aberto um inquérito na Polícia Civil, mas o que ficou acordado é que, a partir de agora, a Polícia Federal passa a conduzir as investigações por se tratar de um caso similar a outros ocorridos contra parlamentares mulheres LGBTQIA+ e defensoras dos direitos humanos. Reforcei a necessidade que a investigação seja rigorosa, porque além de ameaça a mim, a outras deputadas e deputados, a assessores, é um ataque direito à democracia, já que eles exigem que eu deixe o meu cargo e pressionam outras parlamentares para que eu entregue um cargo confiado pelo voto, democraticamente, através de processo de escolha. Confio na Polícia Federal. Tenho certeza que logo teremos respostas efetivar sobre esse criminoso, ou esse grupo de criminosos que atuam em várias partes do Brasil”, disse Linda.

Linda Brasil caracteriza o ataque como uma violência política de gênero e cobrou mais segurança para as mulheres parlamentares e defensoras dos direitos humanos. “Percebemos que eles enviaram o mesmo e-mail direcionado a mim, apenas mudando o direcionamento do envio para outras parlamentares, inclusive, proferindo palavras baixo calão e até também as ameaçando caso elas não me pressionem a deixar o meu cargo. Mais um caso de violência de gênero na política que devemos repudiar e enfrentar. Quero registrar que temos recebido todo o suporte necessário da Presidência da Alese, do Gabinete de Segurança Institucional”, finalizou Linda.

As deputadas Lidiane Lucena (Republicanos), Carminha Paiva (Republicanos) e Áurea Ribeiro (Republicanos) também compareceram à Polícia Federal para depor.

Entenda o Caso

A deputada estadual Linda Brasil denunciou , na última quinta-feira, 29, que foi ameaçada de morte e pressionada a deixar o cargo. Ela divulgou um vídeo nas redes sociais, no qual informou que recebeu um e-mail contendo ataques transfóbicos e discurso de ódio no Dia do Orgulho LGBTQIA+, comemorado na última quarta-feira, 28 de junho.

No mesmo dia do recebimento do e-mail, Linda registrou um Boletim de Ocorrência no Centro de Operações Especiais (Cope) e comunicou o caso à Polícia Federal.

Foto assessoria

Por Pábulo Henrique