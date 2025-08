POLÍCIA MILITAR PRENDE MULHER POR SUSPEITA DE TRÁFICO DE DROGAS NO BAIRRO DOM LUCIANO, EM ARACAJU

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha prenderam nesta segunda-feira (04), uma mulher por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Dom Luciano, em Aracaju. Um homem fugiu com a chegada da polícia.

Durante patrulhamento, os agentes receberam denúncia de que um homem realizava o tráfico de drogas em sua residência no Bairro Dom Luciano, onde havia grande movimentação de pessoas.

Ao chegarem ao local, os lilitares avistaram um homem fugindo pelos fundos com um saco, e sentiram um forte odor de entorpecente. Ao adentrar o imóvel, a equipe encontrou no fundo da casa um saco contendo uma quantidade de maconha.

No interior da residência, a esposa do suspeito afirmou que a droga pertencia ao seu companheiro. Ela também revelou que ele possuía uma casa em construção no Bairro Japãozinho, também na Zona Norte da capital, usada para armazenar drogas.

No local indicado, os militares apreenderam cerca de dois e meio de cocaína e 250 gramas crack, além de balança de precisão, papel filme e um aparelho celular.

A mulher e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Com informações e foto da PM