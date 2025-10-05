Policiais do BPRp apreendem adolescente com 2,3 quilos de maconha e invólucros de cocaína em Aracaju

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam nesta sexta-feira (04), um adolescente por suspeita de ato infracional análago ao trafico ilícito de drogas no Bairro Aeroporto, em Aracaju. 2,3 quilos de maconha e invólucros de cocaína foram apreendidos.

O jovem foi apreendido após denúncia de populares, durante rondas ostensivas no bairro. A denúncia apontava que o suspeito vendia drogas em residência nas proximidades do Largo São Conrado.

Assim que os policiais averiguaram o caso, notaram que o portão do imóvel estava aberto e o momento em que o jovem correu quando notou a presença policial. Ele foi alcançado e flagrado tentando jogar uma quantidade de drogas no vaso sanitário.

Na abordagem, foram apreendidos 16 ziplocks contendo maconha e dois invólucros de cocaína. Após questionamentos, ele relatou a existência de uma caixa, ao lado da geladeira, com quatro tabletes de maconha, além de porções de a granel, rolos de plástico filme e duas balanças digitais.

Todo o material apreendido, e o adolescente foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Com informações e foto da PM/SE