Política educacional da Prefeitura de Aracaju é reprovada

A política educacional da Prefeitura de Aracaju está reprovada. Isso é o que demonstra o recente Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da capital sergipana. O IDEB, trata-se de um indicador que mede a qualidade da aprendizagem nas escolas brasileiras, no qual aponta que Aracaju alcançou a média 5,0 nos anos iniciais do ensino fundamental (1° ao 5°) e 4,4 nos anos finais (6º ao 9º). Com isso, a cidade ficou na posição 3.649 entre os 5.568 municípios brasileiros.

Esse desempenho foi abordado pela vereadora Emília Corrêa (PL) na tribuna da Câmara Municipal. A parlamentar lamentou a posição alcançada por Aracaju, principalmente comparando com municípios de todo o país.

“É tanta fala bonita que a gente vê, priorizando outras coisas, enquanto a rede municipal de ensino está bem abaixo da meta”, pontuou Emília. A vereadora ainda citou alguns fatores que poderiam ser determinantes para alavancar o desempenho da rede municipal de ensino.

“Certamente, se tivéssemos o comprometimento do poder público com a educação, boa infraestrutura nas instituições, gestores escolares satisfeitos, além da participação ativa da comunidade na escola seria completamente diferente. Até porque, quando se quer fazer, faz. A PMA, inclusive, bem que poderia aprender com o município de Ararendá, no Ceará, lições de como cuidar melhor da educação. Também em 2021, a rede municipal desta localidade obteve o melhor desempenho em nível nacional, alcançando a nota 9,5 nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Admirável.”, comentou.

Por Camila Sousa – Ascom/EC

Foto Gilton Gilton Rosas