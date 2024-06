Políticas públicas sergipanas concorrem ao Prêmio Nacional de Prefeitura Empreendedora

A etapa acontece na terça, 11, em Brasília

Oito destaques de 2023/24 em ações de políticas públicas municipais sergipanas vão concorrer à edição nacional do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. O evento será realizado na próxima terça-feira, 11, em Brasília.

Os projetos desenvolvidos nas prefeituras de Iatabaianinha, Campo do Brito, Propriá, Muribeca, Boquim, Canindé, Moita Bonita e Indiaroba venceram a etapa estadual do Prêmio nas categorias Cidade Empreendedora, Empreendedorismo na Escola, Sala do Empreendedor, Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Turismo e Identidade Territorial, Compras Governamentais e Inclusão Produtiva, respectivamente, em abril deste ano e têm agora a chance de ganhar a premiação nacional.

O concurso é realizado há mais de 20 anos e tem o intuito de valorizar e estimular as ações que levem a melhores práticas de gestão pública para os pequenos negócios dos municípios premiados. Além disso, promove exemplos a serem seguidos de gestão responsável e comprometida com a comunidade.

Para a superintendente do Sebrae/SE, Priscila Felizola, esta é uma oportunidade única para as prefeituras e suas equipes divulgarem suas iniciativas de sucesso. “Reconhecer gestores e suas equipes que vêm transformando a vidas da população e das suas cidades é uma forma de valorizarmos as prefeituras que promovem o desenvolvimento social e econômico dos municípios”, disse.

O Sebrae Sergipe oferece um catálogo variado de consultorias, cursos, workshops que não se limitam à capital, o processo de interiorização é uma das prioridades da instituição e, de acordo com a superintendente os representantes sergipanos deste ano estão em consonância com esta ideia.

“Estamos levando as iniciativas do Sebrae por todo estado, na etapa estadual tivemos muitas cidades do interior premiadas e, agora, oito delas vão concorrer em Brasília com projetos que acompanhamos de muito perto. Espero que tenham seus trabalhos reconhecidos e sirvam de inspiração para todo o país”, concluiu.

Foto: César Oliveira

Por Por Yasmin Déda