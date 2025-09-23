“Político já é blindado demais”, diz governador Fábio Mitidieri ao se posicionar contra a PEC da Blindagem

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), foi categórico ao afirmar ser contra a PEC da Blindagem, proposta aprovada na Câmara dos Deputados e alvo de ampla rejeição popular em todo o país.

Segundo Mitidieri, os políticos já dispõem de inúmeros benefícios e não há necessidade de ampliar mecanismos de proteção: “Particularmente, eu, Fábio, sou contra a PEC da Blindagem. Eu acho que o político já é blindado demais. Acho que o político já tem muitos benefícios. Acho que o político já tem o foro privilegiado. Ele já tem o direito à tribuna, a blindagem da tribuna, pode falar o que quiser da tribuna, que você mantém o tipo de risco. Eu não vejo a necessidade de o Brasil ter mais uma PEC da Blindagem. Eu respeito os parlamentares que votaram a favor, porque a democracia é isso. Mas eu, particularmente, não vejo isso como bom para o Brasil, não vejo isso como algo positivo, e espero que o Senado possa barrar”, declarou, em entrevista a radio Fan FM.

O governador ainda sinalizou confiança de que o Senado Federal deve impedir que a PEC avance.

Fonte: JS