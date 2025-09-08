Políticos que defendem Aracaju na disputa territorial agem como se defendessem o roubo contra São Cristóvão

A disputa de 20,78 km² entre Aracaju e São Cristóvão levanta questionamentos sobre respeito à Justiça e interesses da comunidade prejudicada.

A decisão judicial que determina que Aracaju devolva 20,78 km² a São Cristóvão evidencia um debate intenso sobre política, justiça e interesse comunitário. Para muitos, a defesa da capital por parte de certos políticos, mesmo que hipotética, pode ser vista como agir de maneira similar a defender algo que a Justiça considera indevidamente apropriado.

A área em disputa representa cerca de 11,4% do território de Aracaju, incluindo escolas, unidades de saúde e praias populares, afetando aproximadamente 30 mil moradores. De acordo com a decisão da Justiça Federal, a anexação anterior foi irregular, e a devolução é necessária para corrigir injustiças históricas.

Especialistas levantam a hipótese de que políticos que insistem em manter o controle da área poderiam estar, em termos simbólicos, defendendo o que a Justiça considera um erro administrativo. “Ouvir apenas quem administrou a área seria, de certa forma, dar voz a quem se beneficiou de decisões passadas que a Justiça considera equivocadas. É como se defendessem o roubo, ainda que de maneira hipotética”, comenta um especialista em direito público, pedindo anonimato.

A população de São Cristóvão pode sentir que seus direitos históricos estão sendo ignorados. A devolução da área envolve mudanças significativas na cidadania de moradores, na administração de serviços públicos e na arrecadação de tributos. O Governo de Sergipe já anunciou um estudo técnico que deve ser concluído até abril de 2026, incluindo análise cartográfica, consultas populares e avaliação de impactos sociais.

Mesmo com o estudo em andamento, a postura de políticos que defendem Aracaju no caso levanta questionamentos: estaria sendo priorizado interesse político ou econômico da capital, em detrimento da comunidade de São Cristóvão? Muitos cidadãos e especialistas acreditam que dar voz apenas a quem administrou a área é um sinal de parcialidade, que ignora a decisão judicial e os direitos da população prejudicada.

A disputa territorial evidencia como conflitos de limites municipais podem se tornar uma questão de justiça social, política e histórica, e reforça a necessidade de que as decisões judiciais sejam respeitadas para garantir equilíbrio entre municípios e proteção das comunidades afetadas.

Opinião de Nélio Miguel Jr