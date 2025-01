POPULAÇÃO ARACAJUANA LOTA TEATRO TOBIAS BARRETO PARA PRESTIGIAR POSSE DE EMÍLIA CORRÊA E RICARDO MARQUES

O frescor da esperança de uma nova Aracaju avivou o público presente no Teatro Tobias Barreto na tarde desta quarta-feira, 1º de janeiro, durante a posse de Emília Corrêa e Ricardo Marques, prefeita e vice-prefeito eleitos para administrar a capital de Sergipe pelos próximos quatro anos.

Os novos gestores do município afirmaram que a conquista dos cargos deve-se a Deus e ao povo de Aracaju. “A população vai sentir a diferença de nosso trabalho, porque somos diferentes. Não queremos o poder pelo poder. E pode ter certeza: vamos retribuir cada voto de confiança que nos foi dado”, afirma Emília.

Ricardo Marques, além de vice-prefeito, assumirá o comando da Secretaria de Comunicação de Aracaju. “Eu tenho um grande compromisso com Aracaju. Estou na gestão não só para trabalhar, mas também para fiscalizar e ouvir a população nas ruas, como sempre fiz como vereador deste município”, disse Ricardo.

O público estava entusiasmado. De pé e com uma estridente e calorosa salva de palmas, a população saudou a dupla. Representantes das Cooperativas de Transporte Complementar da Zona Sul da capital do Bairro Santa Maria prestigiaram o evento. “Vemos em Emília e em Ricardo a possibilidade da regulamentação de nossa categoria. Eu confio neles, porque sinto que são pessoas centradas e de palavra”, destacou Francisco Reis, presidente da COOPTASMAR, do Santa Maria.

Entre as principais bandeiras de gestão, Emília e Ricardo comprometeram-se em fazer a diferença na vida de pessoas com deficiência. “Teremos uma Aracaju mais inclusiva”, garantiu Emília. O compromisso com a causa fez pulsar a esperança da artesã Simone Sousa, 52 anos. Ela tem visão monocular, deficiência ortopédica e síndrome de fibromialgia. “É muito bom quando somos ouvidos e levados com atenção. Com essa nova gestão, tenho certeza que nós (pessoas com deficiência) estaremos em patamares mais altos, como nunca tivemos antes”, enfatiza Simone.

NOVA ARACAJU

A chegada da primeira mulher eleita prefeita de Aracaju atraiu um grande público femino à cerimônia de posse no Teatro Tobias Barreto. Maria Rosângela, 52 anos, saiu de Nossa Senhora de Socorro para ser testemunha da história que nasce na capital. “Emília é uma mulher admirável, batalhadora e merecedora do cargo. Eu tenho um grande orgulho de ver uma mulher representando uma cidade. Tenho certeza que depois dela, muitas outras serão motivadas a seguir o mesmo caminha”, constata.

Creusa Maria, professora aposentada, 71 anos, mora no Bairro Ponto Novo. Ela aplaudiu de pé a posse da nova prefeita. “Confio muito no trabalho de Emília, diante de todo exemplo dela como vereadora. Torço para que nós, mulheres ou não, possamos colher os frutos dessa nova gestão”, almeja Creusa. Moradora de Aracaju há 14 anos, a baiana Telma Brito, 57 anos, espera que o novo “olhar feminino” sobre a capital traga melhorias para o Bairro Jabotiana, local onde ela reside com a família. “Essa mudança foi necessária para Aracaju. É triste ver a situação de bairros como o Jabotiana que ainda sofre com as chuvas. Eu estou muito confiante no trabalho de Emília. Tenho fé que vamos ter uma nova Aracaju”, conclui Telma.

