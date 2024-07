POPULAÇÃO DA BARRA LOTA A CONVENÇÃO DO PSD QUE CONFIRMOU CANDIDATURA DE AIRTON MARTINS A PREFEITO

Uma multidão acompanhou, neste domingo, 28, a convenção partidária realizada pelo PSD que confirmou o nome de Airton Martins como candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros, buscando o seu quarto mandato à frente do município. Ele terá o vereador Fernando Freitas compondo a chapa como candidato a vice-prefeito. O evento reforçou a força política do agrupamento que conta ainda com o apoio dos partidos PP, MDB e PSB.

“Essa é a convenção do grupo que ama a Barra e tem compromisso com as pessoas. Infelizmente, o nosso município está sofrendo com uma má administração, mas com a força dos cidadãos e cidadãs da Barra vamos vencer a eleição e recolocar o município no caminho do desenvolvimento e trazer qualidade de vida para a população”, afirmou Airton Martins.

O candidato a prefeito ressaltou ainda que o seu projeto de voltar a administrar a Barra atende a um anseio da população. “Tudo o que fizemos enquanto prefeito tem o reconhecimento do povo da Barra. Foram escolas, postos de saúde, pavimentação, milhares de empregos gerados e diversas outras ações que garantiram o grande desenvolvimento do nosso município”, salientou.

O governador Fábio Mitidieri participou da convenção e reafirmou o compromisso com o grupo político liderado pelo candidato a prefeito Airton Martins. “Para a nossa Barra avançar, eu tô com Airton Martins, nosso candidato a prefeito pelo PSD. Com sua vontade de trabalhar e sua visão de progresso, não tenho dúvidas de que Airton está preparado para liderar e promover o desenvolvimento da cidade da Barra dos Coqueiros”, declarou.

O senador Laércio Oliveira reforçou sua confiança em Airton Martins e no seu grupo para mudar definitivamente a Barra dos Coqueiros. “Ninguém melhor do que Airton Martins, que tem a essência do povo, conhece todos os problemas do município e deu exemplo do que é um político que sabe se reconstruir para fazer o melhor. Airton chega mais preparado, mais comprometido e, certamente, nós teremos uma Barra dos Coqueiros transformada”, enfatizou.

