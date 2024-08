POPULAÇÃO DO MARIVAN, SANTA MARIA E 17 DE MARÇO ACOLHEM LUIZ ROBERTO E FABIANO DURANTE CARREATA

“Este é mais um dos momentos em que saímos reenergizados dessa maratona dos dias de campanha, felizes em constatar o sorriso e o sentimento de gratidão das pessoas”. Esta foi a frase utilizada pelo candidato a prefeito Luiz Roberto ao sintetizar o sentimento após a carreata que percorreu 93 ruas nos bairros Santa Maria, 17 de Março e loteamento Marivan, durante toda a manhã e início da tarde deste domingo, 25.

Ao lado do candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, da deputada federal Katarina Feitoza, do prefeito Edvaldo Nogueira, dentre outros correligionários, Luiz Roberto foi recebido com muito entusiasmo e expectativa pelos moradores da região. “Esse carinho se deve a obras como a pavimentação e infraestrutura das 52 ruas do loteamento Marivan, hoje, uma referência de transformação para a qualidade de vida das pessoas. É nesse sentido que vamos avançar”, assegurou Luiz Roberto.

A reforma de praças, escolas e unidades de saúde, além de diversas obras estruturantes, já em curso, a exemplo da instalação da rede de esgotamento sanitário em diversas ruas do bairro Santa Maria também foram evidenciados na interação estabelecida com a população durante o percurso. “Só quem tem serviço prestado e a confiança de vocês é que pode vir aqui tranquilamente pedir voto. Temos uma história de atuação e um compromisso firmado com a população para continuar evoluindo. A população sabe reconhecer quem fez e faz. Com muita gratidão recebemos todas as manifestações de carinho, compreensão e as devidas cobranças também”, contextualizou Fabiano.

Planejamento

Percorrendo as ruas do bairro 17 de Março, o primeiro bairro totalmente planejado na capital nos últimos 40 anos, o candidato Luiz Roberto se emocionou com os agradecimentos recebidos dos moradores que contam com nove praças completamente urbanizadas e equipadas, centros de referência em Assistência Social, unidades de saúde, de qualificação profissional, um centro de atendimento psicossocial em construção, e a maternidade municipal Lourdes Nogueira, que revolucionou o atendimento materno-infantil na capital.

“Percorrer as ruas do 17 de Março e perceber a satisfação de quem não tinha onde morar e hoje está num bairro totalmente estruturado, com um padrão de urbanização diferenciado e que, breve, contará com mais de 1200 moradias no residencial Mangabeiras, é uma demonstração inconteste do compromisso de uma gestão comprometida com as pessoas. É essa transformação urbana já promovida que nos credencia a apontar para um futuro cada vez mais promissor”, concluiu Luiz Roberto.

Agenda

Ainda na agenda deste domingo, 25, o candidato Luiz Roberto participa da tradicional celebração na paróquia de São Pio X, no bairro 18 do Forte, que contará com a celebração do arcebispo metropolitano de Aracaju, Dom Josafá Menezes.

Fonte e foto assessoria do candidato