População participa de primeira audiência pública sobre a nova ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros

A primeira audiência pública para apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA-Rima) da segunda ponte que ligará Aracaju ao município da Barra dos Coqueiros reuniu dezenas de moradores, lideranças comunitárias e autoridades, na noite desta sexta-feira, 29, na Praia da Costa, localizada na Barra dos Coqueiros. O encontro, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), teve como objetivo esclarecer à população os aspectos técnicos e ambientais relacionados à obra e colher contribuições da sociedade.

O diretor-presidente da Adema, Carlos Anderson, presidiu a audiência e destacou o compromisso do órgão com a transparência. “Fizemos questão de garantir que cada cidadão tivesse voz. A audiência pública é um instrumento democrático e essencial para que a população acompanhe de perto como o Governo do Estado está planejando essa grande obra. Nosso papel é assegurar que os estudos ambientais sejam respeitados e aplicados, sempre buscando equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade”, detalhou.

Já o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, apresentou o projeto de como será a nova ponte e reforçou a importância da participação popular no processo. “Esta ponte não é apenas uma solução de mobilidade, mas um vetor de crescimento para toda a região metropolitana. A presença da população aqui hoje mostra o quanto este projeto impacta a vida das pessoas. Queremos construir esse marco para Sergipe de forma coletiva, ouvindo, esclarecendo dúvidas e absorvendo sugestões”, afirmou.

A especialista Juliana Roscoe, do Consórcio ÚNICA-BECK-FUTURA, empresa responsável pela elaboração do EIA-Rima, detalhou os principais pontos dos estudos, que analisam impactos sobre o meio ambiente, além das medidas de mitigação e compensação previstas. “Nosso trabalho é mostrar de forma clara os impactos, mas também as soluções. O estudo traz medidas preventivas e de monitoramento que asseguram que o desenvolvimento aconteça com responsabilidade. A nova ponte é estratégica, mas precisa caminhar lado a lado com a preservação ambiental e a qualidade de vida das pessoas”, explicou.

Voz da comunidade

Moradores da Barra dos Coqueiros marcaram presença e ressaltaram a relevância do momento. O aposentado David Socorro, morador da Atalaia Nova, ficou sabendo da realização da audiência pública através de faixas espalhadas pelo município, e foi conferir de perto, acompanhado da sua esposa e do seu filho. Ele disse acreditar que a segunda ponte vai mudar para melhor a rotina da família. “Viemos morar aqui na pandemia e daí ficamos. Vejo todos os dias como a ponte atual já não dá conta do trânsito. Com o novo acesso, a cidade vai respirar melhor. Hoje, tivemos a chance de ouvir detalhes, perguntar e dar opinião. E, saímos muito satisfeitos com o que foi apresentado. Eu não vejo a hora de ver tudo isso se tornar realidade”, vislumbrou.

O presidente da Associação dos Bares e Restaurantes da Praia da Costa, Marcos Cabral, ressaltou o aspecto ambiental e turístico com a nova ponte. “É por meio dessa audiência pública que nós, proprietários dos estabelecimentos comerciais e moradores vamos ter conhecimento de como vai ser essa ponte e quais os cuidados com o meio ambiente. Temos certeza que vai trazer muitos benefícios para a nossa população, trazendo mais turistas e valorizando os nossos comércio daqui. Então, estamos realmente muito gratos com essa iniciativa do Governo do Estado”, expressou ele.

Próxima audiência

Além da Barra dos Coqueiros, outra audiência pública já está marcada para a próxima segunda-feira, 1º, às 17h, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju. A expectativa é de que moradores da capital também participem ativamente do processo, reforçando o caráter democrático e transparente da iniciativa.

O EIA-Rima, já disponível para consulta no site da Adema (https://adema.se.gov.br/eia-rima/), apresenta de forma detalhada os impactos e medidas necessárias para garantir o equilíbrio entre o avanço da infraestrutura e a preservação ambiental.

Foto: Ascom/Adema