POPULAÇÃO PODE CONTRIBUIR COM PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ATÉ ESTA QUARTA-FEIRA, DIA 15

A população aracajuana tem até a próxima quarta-feira, 15, para contribuir com a formação do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) da capital. O processo, realizado pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seminfra), está em fase de consulta pública, e as considerações da comunidade serão analisadas, para serem incorporadas ao documento final.

Para colaborar, basta entrar no site da Prefeitura e clicar no banner da consulta ou acessar este link. Lá, já está disponível um questionário com perguntas direcionadas, que orientam o aracajuano a prestar informações importantes sobre seu domicílio, como o bairro em que vive, renda familiar, características estruturais da residência e informações sobre o entorno da habitação. A identificação do usuário é facultativa.

Em um mapeamento realizado pela Seminfra para subsidiar a revisão do Plano, foi identificado que, em toda a cidade, há 131 áreas de ocupação irregular, que demandam intervenções simples e complexas. Com a efetivação do PLHIS, será possível executar iniciativas previstas, como integração urbana de núcleos informais, urbanização e regularização fundiária, provisão de habitação e integração entre as políticas do município.

O secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari, explica a importância da consulta e seu papel na efetivação do PLHIS.

“Restam apenas três dias para contribuir e é de suma importância que a população se engaje e participe. O processo vai possibilitar que o Plano Local de Habitação de Interesse Social seja inclusivo, transparente, relevante e eficaz, capaz de atender às necessidades e aspirações da comunidade a qual servirá. A revisão faz com que a população participe e as respostas se reflitam na elaboração do PLHIS, que ajudará na formatação de políticas habitacionais. Desta forma, ele será constituído de uma forma democrática, inclusiva, transparente e condizente com a realidade”, pontua.

A consulta pública é parte do processo para efetivar, em Aracaju, o PLHIS, que tem como meta garantir às comunidades, sobretudo as de baixa renda, acesso à moradia digna, a partir da integração entre a Política Habitacional e o Desenvolvimento Urbano. Desta forma, abrir à população garante a participação democrática, transparência, identificação de necessidades e prioridades, engajamento das partes interessadas.

Ao final do período de consulta, a equipe técnica da Seminfra irá analisar e incluir as contribuições ao produto final.

Foto: Ascom/Emurb