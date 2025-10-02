POROJETO DE LEI QUE ALTERA A ESTRUTURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE É APROVADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Aprovado por unanimidade nesta quinta-feira (2), na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o Projeto de Lei n⁰ 269/2025 de autoria do Poder Judiciário. O objetivo é alterar a estrutura administrativa do Tribunal de Justiça do Estado (TJSE), prevista na Lei n⁰ 6124/2007.

A proposta apresentada tem como fundamento a necessidade de reestruturação administrativa do TJSE, passando o Núcleo de Governança, Riscos e Compliance a ser subordinado à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em razão de recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), após inspeção realizada no mês de maio de 2025.

“A alteração proposta representa medida estratégica para o aprimoramento da governança institucional, alinhando-se às boas práticas recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Ao subordinar o Núcleo de Governança, Riscos e Compliance diretamente à Presidência, busca-se fortalecer os mecanismos de controle, integridade e transparência na gestão administrativa do Tribunal, conferindo maior efetividade às políticas internas e maior aderência aos parâmetros nacionais de governança do Poder Judiciário”, explica o PL.

Por Aldaci de Souza – Foto: Arquivo