Portal da Transparência do Banese recebe nota 10 do TCE/SE

Após trabalho das equipes para modernizar e atender todos os critérios recomendados pelo Tribunal, o banco obteve nota máxima em todos os quesitos da avaliação.

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) atribuiu nota 10 ao Portal da Transparência do Banese, o www.transparencia.banese.com.br , e atesta para a sociedade sergipana o compromisso da instituição em ser completamente transparente quanto às ações e atividades desenvolvidas.

A avaliação do Tribunal é realizada anualmente com base nas determinações da Lei de Acesso à Informação (LAI) e o banco obteve nota máxima em todos os quesitos. Para alcançar a meta, as equipes do Banese realizaram a reformulação do portal no 1º semestre de 2022, em acordo com as orientações do órgão de fiscalização.

O objetivo do Tribunal, com esse trabalho, é garantir ao cidadão o direito fundamental à informação pública e, assim, poder exercer o controle externo e social. A fiscalização é realizada nos poderes, órgãos e entidades da administração direta e indireta, autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista dos municípios e do estado de Sergipe.

As entidades fiscalizadas são obrigadas a disponibilizar dados e informações da execução contábil, orçamentária, financeira e patrimonial nos respectivos portais, para o cumprimento do princípio da transparência pública, conforme determina a resolução do TCE que trata do assunto.

Trabalho em conjunto

A gerente da Área de Comunicação e Publicidade do Banese, Letícia Souza, afirma que desde que recebeu, junto com os times de Experiência do Usuário, e de Compliance, a missão de implementar as boas práticas de transparência no site do Banese, que todos os esforços necessários para atender as diretrizes do TCE e da legislação vigente foram realizados.

“Nos dedicamos a modernizar o nosso Portal da Transparência por temos ciência de que informação é um bem valioso, e o acesso a ela um direito de toda a sociedade. Ademais, somos o banco dos sergipanos, que fomenta o desenvolvimento social, econômico e cultural da nossa região e da nossa gente, e fazer com que as pessoas saibam como atuamos em prol disso é motivo de orgulho para todos que fazem a instituição”, declara Letícia Souza.

O relatório da fiscalização é composto por três grandes áreas: transparência ativa, transparência passiva e boas práticas de transparência. Entre os itens avaliados estavam a existência de ferramenta de pesquisa de conteúdo permitindo acesso à informação de forma objetiva, clara e em linguagem de fácil compreensão; informações sobre a receita nos últimos 12 meses; e sobre a estrutura de cargos.

Para o superintendente de Patrimônio e Aquisições do Banese, Thiago Cardoso, a aprovação do Portal, pelo Tribunal de Contas, e com nota máxima, reafirma a gestão transparente do banco, que propicia amplo acesso e divulgação dos atos administrativos a quaisquer interessados.

“No âmbito das contratações públicas, a publicidade atinge os processos finalizados, contendo a íntegra dos editais e contratos, modalidades, resultados e valor contratado, bem como a relação de inexigibilidades e dispensas. Isso significa dizer que nosso Portal da Transparência possui informações suficientes, e contém as regras e a sistemática de acesso aos processos”, explica o superintendente.

Nova interface

O gerente da Área de Produtos Digitais e Experiência do Usuário do banco, Vinicius Fontes, explica que a nota máxima atribuída pelo TCE/SE ao Portal da Transparência do Banese coroa o trabalho feito por muitos profissionais, pois além das áreas diretamente ligadas ao processo de modernização do sítio, outros colegas baneseanos contribuem, diariamente, para que as informações estejam sempre atualizadas.

“Fizemos o trabalho tendo como base os relatos dos usuários e os relatórios da fiscalização do Tribunal de Contas. Conseguimos oferecer a quem acessar o portal do banco uma boa experiência dentro de uma área com ambiente bonito, e de fácil navegabilidade, pois a interface é muito intuitiva. Estamos felizes com o resultado, mas o trabalho não acabou. Agora o desafio é continuar atendendo os parâmetros e mantermos a nota 10 nas próximas avaliações”, salienta Vinicius Fontes.

Para a gerente da Área de Controles Internos e Compliance, Michelle Brasil, a nota máxima atribuída pelo órgão de fiscalização reconhece o compromisso do banco e demonstra o direcionamento da gestão com a integridade e a transparência na prestação de contas e entregas de valor para a sociedade.

“O bom resultado é fruto do empenho de diversas unidades administrativas do Banese, que estiveram imbuídas na melhoria dos processos para o aperfeiçoamento contínuo das atividades desempenhadas”, frisa a gerente.

Ascom Grupo Banese