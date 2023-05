Portal da transparência revela salários pagos pela Prefeitura de Lagarto; agente de trânsito recebendo mais de R$ 23 mil

A Prefeitura Municipal de Lagarto está pagando muito além do salário base para alguns servidores. Para se ter uma ideia, tem agente de trânsito recebendo quase R$ 24 mil reais, quando o salário base da categoria é R$ 4 mil.

Outro agente de trânsito recebe mais de R$ 20 mil, e outro mais de R$ 19 mil. Ainda, há guarda municipal com salário superior a R$ 19 mil, sendo que o cálculo base da categoria é R$ 3 mil.

Os valores são equiparados ao da prefeita Hilda Ribeiro, que recebe mais de R$ 27 mil. Ou seja, os profissionais citados estão entre os maiores salários da prefeitura.

As informações podem ser conferidas no Portal da Transparência do Município. Vale ressaltar que vantajosos salários pagos pela gestão da prefeita Hilda Ribeiro é uma prática comum e já foi alvo de denúncia.

