Porto da Folha prepara-se para o maior evento político da região

Porto da Folha, conhecida por realizar o maior festival de gibão do Brasil, está prestes a alcançar um novo marco: o maior evento político da região. Esta afirmação do portal refere-se ao lançamento da pré-candidatura ao cargo de prefeito do líder político Thiago Santana.

O evento, que ocorrerá no próximo sábado, 25 de maio, contará com a presença da elite política estadual, incluindo o governador Fábio Mitidieri, deputados federais, estaduais, vereadores e diversas lideranças regionais.

Na oportunidade, será destacada a liderança política do jovem Thiago Santana, que já exerceu o cargo de vereador por três mandatos, sendo o mais votado na história da cidade, um feito alcançado em 2012 e ainda não superado após 22 anos. A força política de Thiago é um legado de seu pai, que também foi vereador e conquistou a empatia e o apreço popular por décadas.

Durante o evento, serão apresentados os 30 pré-candidatos ao cargo de vereador da coligação.

Fonte e foto assessoria