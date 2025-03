Posse de Ingrid Zanella na OAB/PE fortalece representatividade feminina na advocacia

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB/PE) realizou, na noite desta segunda-feira (10), a cerimônia de posse festiva de Ingrid Zanella como nova presidente da entidade. O evento, que aconteceu no Teatro Guararapes, contou com a presença de uma comitiva da OAB/SE, liderada pelo presidente Danniel Alves Costa. Ingrid Zanella se tornou a primeira mulher a ocupar a presidência da seccional pernambucana em seus mais de 90 anos de história, em um marco significativo para a advocacia feminina. Atualmente, apenas seis das 27 seccionais da OAB no Brasil são comandadas por mulheres, um avanço importante, mas que ainda reflete desafios na busca por maior equidade na advocacia.

A solenidade foi marcada por emoção e pela reafirmação do compromisso da nova gestão com a valorização da advocacia e a defesa das prerrogativas profissionais. Em seu discurso de posse, Ingrid Zanella ressaltou o simbolismo da data e a importância da representatividade feminina no cenário jurídico. “Pernambuco, estado que inspira coragem, escreve hoje um novo capítulo, onde a advocacia se vê representada. Onde a OAB é a Casa de todas e de todos. Os desafios não são poucos, mas, assim como a advocacia, não nos curvamos diante das dificuldades”, destacou a presidente. Ela reforçou que sua gestão terá como foco a interiorização das ações da OAB/PE, fortalecendo a presença institucional no estado e trabalhando pela valorização da classe advocatícia.

Autoridades prestigiam posse

A cerimônia foi prestigiada por importantes lideranças do meio jurídico e político. O presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, abriu a solenidade destacando a relevância do momento histórico para a advocacia brasileira. O prefeito do Recife, João Campos, enfatizou a importância da representatividade feminina na presidência da Ordem, enquanto o ex-presidente da OAB/PE, Fernando Ribeiro Lins, desejou sucesso à nova diretoria e destacou o legado da gestão anterior.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, enviou mensagem de congratulações a Ingrid Zanella, assim como o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Durante o evento, o advogado Gustavo Henrique de Brito Alves Freire foi homenageado com uma placa em reconhecimento aos serviços prestados à OAB/PE.

Perfil da nova presidente

Ingrid Zanella tem uma trajetória consolidada no Direito Marítimo, Portuário, Ambiental e Aduaneiro. Mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), é professora-adjunta de Direito Marítimo na mesma instituição e leciona em programas de pós-graduação em diversas universidades do país. No sistema OAB, já ocupou cargos de destaque, como vice-presidente da OAB/PE (2019-2024) e diretora acadêmica da Escola Superior de Advocacia (ESA/PE).

Avanços e desafios da advocacia feminina

O presidente da OAB/SE, Danniel Alves Costa, ressaltou a importância da posse de Ingrid Zanella como um marco para a representatividade feminina na advocacia. “Sua posse marca um momento histórico para a advocacia pernambucana, reforçando a necessidade de inclusão, representatividade e valorização da classe”, afirmou. Ele também pontuou que a presença de mulheres em cargos de liderança na OAB tem crescido, mas ainda enfrenta desafios significativos.

Danniel Costa citou um levantamento da Folha de S.Paulo, que aponta que apenas 22% das presidências de seccionais da OAB são ocupadas por mulheres, enquanto 82% dos cargos de vice-presidente estão sob seu comando. “Os números ainda refletem um cenário de desigualdade persistente na OAB, já que, apesar de representarem 50,8% dos profissionais da advocacia, como constatou o Estudo Demográfico da Advocacia Brasileira, elas ainda enfrentam dificuldades para ocupar cargos de liderança.” Ele também enfatizou que as políticas de inclusão e a luta pela paridade de gênero vêm sendo fortalecidas e que a OAB/SE apoia essas bandeiras para garantir que, em um futuro próximo, a equidade seja uma realidade concreta dentro da advocacia brasileira.

Mulheres liderando OABs

Além da advogada Ingrid Zanella, outras cinco mulheres comandam seccionais da OAB no país: Daniela Borges, reeleita na Bahia e primeira mulher a presidir a seccional baiana em 92 anos; Ana Tereza Basílio, que assumiu a presidência da OAB do Rio de Janeiro, a maior seccional do país com uma liderança feminina; Christiane Leitão, no Ceará; Érica Neves, no Espírito Santo; e Gisela Cardoso, reeleita no Mato Grosso.

Comitiva sergipana

O presidente da OAB/SE esteve acompanhado na solenidade da secretária-geral do Conselho Federal da OAB, Rose Morais, do ex-presidente da OAB/SE, Carlos Augusto Monteiro Nascimento, e do procurador-geral da OAB/SE, Leonardo Oliveira.

Por Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE