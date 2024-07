POVOADO AGUADA TERÁ RUAS PAVIMENTADAS, PRAÇA CONSTRUÍDA E REPASSE PARA A SAÚDE, EM CARMÓPOLIS

Nesta quinta-feira, 4, o governador Fábio Mitidieri autorizou a obra de pavimentação de 30 mil metros das ruas do conjunto Fernando França, no povoado Aguada, em Carmópolis. Também foi autorizado o repasse de R$ 335.375,00 para a Saúde, referentes às emendas parlamentares estaduais do exercício de 2024. O asfaltamento está orçado em R$ 1.860.000,00 e faz parte do Programa Acelera Sergipe.

Na ocasião, o governador Fábio Mitidieri e o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Igor Albuquerque, estiveram no canteiro da obra, após assinatura de ordem de serviço.

“Anunciamos hoje também a construção da praça do Fernando França, um investimento em torno de R$ 2 milhões, que é feito pelo Projetar.SE e que fará parte também do Programa Acelera”, acrescentou o governador.

Nesta sexta-feira, 5, será publicada a licitação do recapeamento da BR-101 até o povoado Aguada, um investimento de R$ 34 milhões. “Isso mostra o quanto estamos atentos às necessidades do município”, declarou Mitidieri.

Os benefícios para Carmópolis foram aprovados pelos moradores, que compareceram à solenidade nesta quinta. “Toda obra para Carmópolis será sempre muito celebrada. Isso é um benefício para nós”, disse a funcionária pública Maria de Jesus.

“Entendemos a urgência da população e daremos início hoje mesmo à obra. As ruas do Fernando França serão pavimentadas e entregues em duas semanas”, revelou o secretário Igor Albuquerque.

Acelera

O Acelera Sergipe é um programa do Governo do Estado, de interiorização de investimentos, promovido em parceria com as prefeituras. Por meio do Acelera, são feitas melhorias estruturais significativas, que impulsionarão o crescimento econômico nos municípios sergipanos.

Com um orçamento de R$ 200 milhões, o programa prevê a execução de 80 obras em 49 municípios, abrangendo desde a construção e reforma de mercados e centros comerciais, até a reestruturação de rodovias e estradas vicinais, além de projetos voltados para o turismo, desenvolvimento regional, e a melhoria da qualidade de vida da população.

Obras em Carmópolis

As obras em execução no município de Carmópolis pelo Programa Acelera são a reforma e revitalização do Balneário Parque das Mangueiras (R$ 1.911.084,78); pavimentação granítica de 5 mil metros quadrados no Loteamento Leblon (R$ 750.000,00); pavimentação granítica de 3,5 mil metros quadrados no Assentamento São José (R$ 525.000,00); pavimentação granítica de 4,5 mil metros quadrados no Povoado Aguada – Conjunto Alto da Divinéia (R$ 675.000,00)

Estão em análise a reforma do Monte Carmelo (R$ 786.725,99) e da Orla do Porto de Aguada (R$ 1.891.230,61). Serão autorizados os serviço para pavimentação asfáltica de 30 mil metros quadrados, no Conjunto Fernando França – Alto da Divinéia (R$ 1.860.000,00). Todas as obras, autorizadas e em análise, totalizam um investimento de R$ 8.399.041,38.

Foto: César de Oliveira