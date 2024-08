PP realiza convenção municipal em Aracaju nesta segunda-feira

O Progressistas (PP) realiza nesta segunda-feira, 5, na sua sede estadual, localizada na Rua Riachuelo, 455, Bairro São José, em Aracaju, a Convenção Municipal que homologará o nome do vereador Fabiano Oliveira como pré-candidato a vice-prefeito na chapa com Luiz Roberto do PDT.

O ato será realizado a partir das 14 horas e terá a presença do presidente de honra, senador Laércio Oliveira, além de outros políticos do partido. Serão homologados, também, a chapa proporcional com 27 pré-candidatos a vereadores.

Por Assessoria