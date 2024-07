PP REALIZA EM ARACAJU MAIS UMA RODADA DE DEBATES DO PROJETO “FORTALECENDO VOZES FEMININAS”

O movimento Mulheres Progressistas realizou nesta quinta-feira, 25, mais uma edição do projeto ‘Fortalecendo Vozes Femininas’. O evento, que ocorreu em Aracaju, foi marcado pela expressiva participação de mulheres de diversas regiões do estado, a exemplo da pré-candidata a prefeita de Pedrinhas, Eliane Reis, e a pré-candidata a vice-prefeita de Cedro de São João, Simone Alves.

O evento contou com a presença de várias lideranças femininas que compartilharam suas experiências e discutiram estratégias para aumentar a representatividade das mulheres na política, a exemplo da ex-senadora Maria do Carmo Alves e da prefeita de Cedro, Layanna Costa. As participantes ressaltaram a importância de espaços como este para fortalecer a voz feminina e promover a igualdade de gênero.

A pré-candidata a vice-prefeita de Nossa Senhora do Socorro, Larissa Franco, expressou sua gratidão com o Partido Progressistas e destacou o papel da mulher na política. “Eu estou muito feliz com essa oportunidade de trazer a sensibilidade da mulher para a política, porque coragem e força nós já temos. Precisamos de mais mulheres, com novas políticas públicas para a família e para melhorar a vida de todos os cidadãos. Estou muito grata e feliz com o partido que tem me engajado cada vez mais nessa trajetória”, afirmou.

Um dos momentos de destaque do evento foi a participação masculina, com figuras importantes apoiando a causa. O senador Laércio Oliveira esteve presente e enfatizou o apoio do partido aos pré-candidatos e pré-candidatas. “Nos próximos dias entraremos no período eleitoral e todos vocês serão cúmplices dos desafios que virão, mas no íntimo de cada um e cada uma têm a certeza de que no PP vocês estão bem acolhidos e acolhidas”, falou.

O pré-candidato a prefeito de Aracaju pelo Progressistas, Fabiano Oliveira, também levou o seu abraço e apoio à causa feminina. “Esse projeto desenvolvido pelo PP Mulher é um exemplo para todo o estado, por isso fiz questão de vir aqui trazer o meu abraço e dizer que estamos juntos. Não poderia esquecer da nossa eterna senadora Maria do Carmo e o trabalho inesquecível de mulher humana, da primeira dama e, acima de tudo, da cidadã que representa muito bem o que o PP quer ter como espelho”, afirmou.

Satisfação

A coordenadora do movimento Mulheres Progressistas, Glória Sena, não escondeu a emoção com o sucesso do evento, que teve a casa lotada. “É sempre uma grande realização encontrar mulheres que sabem o querem, que estão participando de forma direta ou indireta da política. Agradeço o apoio do senador Laércio, a presença da senadora Maria do Carmo, da prefeita Laiana, e das pré-candidatas de diversos municípios. Estou muito feliz”, disse.

