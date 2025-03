Prazo para inscrições em novo edital do Programa Primeiro Emprego vai até o dia 20

Ainda dá tempo de se inscrever para o novo edital do Programa Primeiro Emprego. O prazo vai até o próximo dia 20 de março e os jovens na faixa etária dos 18 aos 29 anos, que nunca tiveram vínculo formal de trabalho, podem ter a chance de adquirir capacitação, experiência profissional e o primeiro emprego com CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) assinada.

Terão prioridade nas inscrições os candidatos que sejam de famílias em situação de vulnerabilidade. Algumas mudanças trazem mais chances para os interessados, como o nível de escolaridade, que é de acordo com a exigência do curso. Outra novidade, trazida no novo edital é que, antes, o interessado fazia o seu cadastro em áreas de interesse. Isso mudou, agora, ele se inscreve diretamente no curso desejado. Mesmo quem já fez o cadastro anteriormente, deve fazer a inscrição no curso desejado.

Em pouco mais de um ano de realização, o Programa Primeiro Emprego já fez a diferença na vida de muitos jovens, como Maria de Fátima, que já concluiu sua capacitação e alcançou o seu primeiro emprego com registro em carteira. Ela também foi uma das representantes presentes no G20 Social, no Rio de Janeiro, onde pode falar de sua experiência nesta iniciativa do governo estadual.

“Graças ao programa, conquistei minha independência financeira e eu consigo planejar melhor o meu futuro para conquistar os meus objetivos. Ter um emprego faz diferença, tanto a parte financeira quanto para a parte de propósito na vida porque você consegue imaginar e planejar um futuro, também. Conheci o Programa Primeiro Emprego através de uma publicidade na TV e me inscrevi sem prevenção nenhuma e acabou que eu consegui um emprego no final”, relata Maria de Fátima.

Inscrições

O novo edital do Programa Primeiro Emprego traz mais de 900 vagas em cursos de qualificação profissional em diversas áreas. São 44 turmas distribuídas em cinco municípios sergipanos: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Itabaiana e Itabaianinha. As inscrições serão online, no site www.primeiroemprego.se.gov.br.

A formação teórica acontecerá no Serviço de Aprendizagem Comercial (Senac), contratado pela gestão para o ensino profissionalizante. Já a fase prática ocorre dentro do ambiente profissional de empresas parceiras, que variam de acordo com a área. Os cursos disponibilizados são nas seguintes áreas: assistente administrativo, operador de caixa, marceneiro, recepcionista, costureira, cozinheiro entre outros. A carga horária equivale a seis meses de aprendizado, sendo três meses em sala de aula e mais três meses de estágio prático.

Foto: Ascom Seteem