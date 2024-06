PRAZO PARA SOLICITAR ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO DA AGRESE TERMINA NESTA QUARTA-FEIRA

Candidatos que têm direito à isenção da taxa de inscrição para o concurso público da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) têm até esta quarta-feira, 19, para fazer a solicitação. O certame, cujo edital foi publicado no dia 7 de junho, oferta seis vagas: uma para o cargo de analista administrativo e financeiro; e cinco para o cargo de analista de regulação.

De acordo com o edital, podem ficar isentas as pessoas que estão desempregadas, doadores de sangue ou medula óssea, além das mulheres doadoras de leite materno. Para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá acessar o site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGB) e seguir as orientações descritas no edital.

O prazo para envio da documentação comprobatória referente à isenção, por meio da ‘Área do Candidato’, foi aberto na última segunda-feira, 17, e segue até as 16h desta quarta-feira, 19, considerando o horário oficial de Brasília/DF. Já o resultado da solicitação de isenção de pagamento da taxa será divulgado no site do IBGP até dia 28.

Sobre o concurso da Agrese

O concurso público da Agrese oferta seis vagas. Uma dessas vagas será destinada ao cargo de analista administrativo e financeiro, que exige nível superior. As outras cinco vagas serão para analista de regulação, com exigência de formação em nível superior nas especialidades de Engenharia Ambiental ou Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Petróleo e Gás, Engenharia Elétrica e Engenharia Química. A remuneração para os cargos varia entre R$ 6.500 e R$ 7.300.

As inscrições para o público geral acontecerão das 9h do dia 26 de junho até as 16h do dia 25 de julho. O valor da taxa é R$ 120 e o procedimento deverá ser realizado exclusivamente no site do IBGP.