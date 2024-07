PRÉ-CANDIDATA A PREFEITA DE PEDRINHAS, ELIANE VIP, PROMOVE EVENTO FORTALECENDO VOZES FEMININAS

Na tarde desta sexta-feira, 12, a Câmara de Vereadores de Pedrinhas foi palco de um encontro significativo que reuniu diversas mulheres sob a liderança da pré-candidata à prefeitura do município, Eliane Vip (PP). O evento, denominado ‘Fortalecendo Vozes Femininas’, teve como objetivo principal promover um debate sobre a importância da participação da mulher na política.

O plenário esteve lotado de mulheres interessadas em discutir os rumos da política local e o desenvolvimento regional, criando um ambiente propício para a troca de ideias. “Nós, mulheres, podemos ser o que quisermos, basta querermos. Podemos ser médicas, dentistas, professoras, agentes da política, enfim, podemos estar aonde quisermos,” afirmou Eliane Vip, destacando o potencial e a determinação das mulheres na sociedade.

Este encontro é parte de um projeto idealizado pelo movimento Mulheres Progressistas, liderado pela coordenadora estadual Glória Sena, que visa estimular a participação feminina na política. “A ideia é fortalecer outras mulheres. Eliane é uma mulher que representa muito bem todas nós, donas de casa, formadoras de opinião, mulheres que gostam da vida pública, enfim, mulheres que pensam na política de qualidade” ressaltou Glória Sena, enfatizando a importância de eventos como este para o empoderamento feminino.

A pré-candidata a vereadora por Pedrinhas, Paula de Zélia, também elogiou a iniciativa. “O evento de hoje trouxe uma grande valorização do espaço da mulher na política aqui em Pedrinhas. Veio para empoderar cada vez mais as mulheres, mostrando que elas são capazes de ocupar os espaços onde quiserem, onde se sentem bem. Então, é preciso ter coragem e determinação para participar do processo político e social, e as mulheres aqui em Pedrinhas estão com toda força”, disse Paula.

O evento ‘Fortalecendo Vozes Femininas’ também contou com a presença de Kelly Freire, esposa do ex-prefeito e atual pré-candidato a vice-prefeito Zé de Bá (PT). Foi um passo importante para a inclusão e fortalecimento da mulher na política local, inspirando outras a seguir o mesmo caminho e ocupar espaços de decisão e liderança.

Foto assessoria

Por André Carvalho