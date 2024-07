PRÉ CANDIDATA, MOANA VALADARES MOBILIZA MULHERES PARA FORTALECER O CONSERVADORISMO EM ARACAJU

Moana Valadares, esposa do deputado federal Rodrigo Valadares e pré-candidata a vereadora por Aracaju, tem se destacado como uma líder engajada e determinada na política local.

Como presidente do PL Mulher municipal, Moana tem liderado semanalmente atos de filiação, reunindo mulheres conservadoras e incentivando sua participação ativa no cenário político.

Desde o final de maio, Moana tem promovido encontros que visam não apenas aumentar o número de filiadas ao PL Mulher, mas também fortalecer a presença feminina em políticas conservadoras. “O PL Mulher é um projeto que nasceu no coração da primeira-dama Michelle Bolsonaro porque ela entendeu que as mulheres precisam se levantar e que essa pauta da mulher não pode continuar sendo roubada pela esquerda, pois a grande maioria das mulheres brasileiras são conservadoras”, afirma Moana. “Mulheres precisam se levantar, defender a família e assumir um papel ativo na construção de uma sociedade que se preocupa com os valores da família, com o futuro da nossa nação e dos nossos filhos”.

Com uma visão clara e um compromisso firme com os valores conservadores, Moana Valadares se apresenta como uma figura inspiradora para muitas mulheres em Aracaju. Sua trajetória política, além de estar nos bastidores da política acompanhando o marido, é marcada por uma dedicação constante à defesa da família e à promoção de políticas que refletem os princípios conservadores, assim como Rodrigo Valadares tem feito em Brasília.

A atuação de Moana Valadares à frente do PL Mulher é recente, mas já tem gerado um impacto positivo, criando um movimento crescente de mulheres que, motivadas por sua liderança, se sentem preparadas para se engajar de forma mais ativa na política.

À medida que as eleições se aproximam, Moana Valadares continua a consolidar seu papel como uma líder influente e uma voz ativa na defesa das famílias e dos princípios conservadores, reafirmando seu compromisso em ser uma representante bolsonarista do povo aracajuano na câmara de vereadores.

Fonte e foto Passos Comunicação