Pré-candidata Priscila Boaventura defende Educação Inclusiva em Aracaju

A pré-candidata a vereadora de Aracaju pelo PSD, Priscila Boaventura, tem incluído em suas propostas de campanha um foco especial no desenvolvimento e na inclusão da Educação na capital. Entre as ações apresentadas, Priscila destaca a necessidade de ampliar o apoio psicopedagógico nas escolas públicas, especialmente para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros transtornos do neurodesenvolvimento.

“Precisamos garantir que cada criança tenha as ferramentas necessárias para desenvolver todo o seu potencial, independentemente de suas dificuldades”, afirma a pré-candidata.

Priscila também propõe a ampliação da assistência psicossocial nas unidades de ensino, oferecendo suporte não apenas aos alunos e professores, mas também a toda comunidade escolar. Para ela, a inclusão de uma equipe especializada em saúde mental nas escolas é fundamental para criar um ambiente educativo mais acolhedor e preparado para lidar com a diversidade dos estudantes.

“A escola deve ser um lugar de acolhimento, onde cada aluno se sinta compreendido e apoiado em sua jornada de aprendizagem”, explica Priscila.

Campanhas de conscientização

Além das medidas de apoio direto, a pré-candidata planeja a implementação de campanhas de conscientização dentro das escolas, com o objetivo de disseminar informações sobre o TEA e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Estas campanhas, segundo Priscila, serão essenciais para combater preconceitos e promover uma cultura de inclusão.

“A desinformação é uma das principais barreiras para a inclusão. Ao educar nossas crianças, jovens e toda comunidade escolar sobre essas questões, estaremos construindo uma sociedade mais justa e empática”, destaca.

Priscila Boaventura acredita que suas propostas para a Educação de Aracaju representam um compromisso com a inclusão e o desenvolvimento integral de todos os estudantes. “Meu objetivo é fazer com que nossas escolas sejam espaços onde a diversidade seja respeitada e valorizada, e onde todos tenham a oportunidade de aprender e crescer juntos”, finaliza a pré-candidata.

