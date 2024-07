Pré-candidata Priscila Boaventura destaca-se em reunião do PSD em Sergipe

A pré-candidata a vereadora em Aracaju foi convidada a discursar no evento, representando todos os pré-candidatos a vereadores da capital sergipana

Neste domingo, 28, a pré-candidata à vereadora de Aracaju, Priscila Boaventura, marcou presença na reunião de alinhamento para as Eleições de 2024, organizada pelo Partido Social Democrático (PSD) em Sergipe. O evento, realizado no Centro de Convenções AM Malls, reuniu pré-candidatos a prefeitos e vereadores do estado, contando com a participação de importantes lideranças e representantes do partido.

Entre os presentes, destacaram-se o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o presidente estadual e governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, a primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, além dos deputados federais Katarina Feitosa e Nitinho Vitale, e o coordenador nacional do PSD Jovem, Jorginho Araujo.

O encontro teve como objetivo principal fortalecer o grupo, promover o diálogo sobre as estratégias para as eleições e esclarecer questões relativas ao fundo partidário, essencial para a campanha eleitoral.

“O PSD Sergipe é um foguete em combustão. Continuamos nosso trabalho com planejamento, respeito e a convicção de que os resultados eleitorais deste ano serão mais uma prova de que estamos construindo um Sergipe cada vez melhor”, destacou o presidente estadual do Partido e governador do Estado, Fábio Mitidieri.

Na ocasião, Priscila Boaventura foi convidada a discursar, representando todos os pré-candidatos a vereadores de Aracaju pelo partido. Em sua fala, ela destacou a importância da união e do fortalecimento do agrupamento político, reforçando seu comprometimento e seu potencial como futura representante do povo aracajuano.

“O PSD é um partido que se preocupa com a representatividade feminina, em fazer com que as mulheres ocupem cada vez mais espaços dentro da política, por isso, muito me orgulha fazer parte da Família 55. O PSD traz essa esperança e pra mim é maravilhoso estar aqui principalmente diante do nosso presidente nacional,Gilberto Kassab, e o nosso presidente estadual, o governador Fábio Mitidieri, reforçando a importância do nosso estado no cenário político brasileiro com cada um nós pré-candidatos carregando pautas necessárias para a transformação social e econômica dos aracajuanos e sergipanos”, destacou.

Sobre

Filiada ao PSD, Priscila Boaventura é advogada, servidora concursada e mãe atípica. Sua atuação é voltada para a luta em defesa dos direitos das pessoas autistas e pessoas com outros transtornos do neurodesenvolvimento como dislexia, TDAH e TOD, além de pessoas com deficiência e doenças raras. Seu trabalho é pautado em assegurar a acessibilidade e inclusão, visando contribuir para a promoção da autonomia e qualidade de vida dessas pessoas.

Fonte e foto assessoria