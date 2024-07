Pré-candidata Priscila Boaventura é referendada pela deputada Katarina

A pré-candidata a vereadora por Aracaju, Priscila Boaventura (PSD) recebeu incentivo da deputada federal e colega de partido Katarina Feitoza. Em reunião na sede do Partido, em Aracaju, Priscila apresentou propostas de campanha, como políticas de inclusão no mercado de trabalho para mulheres chefes de família atípica; ampliação do Benefício de Prestação Continuada e banco de vagas em escolas públicas e particulares para crianças e jovens neuroatípicas.

“Quanta honra ter um apoio de peso como de nossa deputada Katarina, que representa tão nossa força produtiva e nossa capacidade de seguir adiante. Estou muito feliz no partido, me sinto abraçada”, disse Priscila.

Katarina destacou a importância da presença feminina nas eleições, ocupando espaços políticos e de debate, bem como de se ter representantes capacitados e alinhados com as necessidades da cidade.

“Priscila é servidora, mulher, mãe de autista, batalhadora e sabe o que é melhor para Aracaju. Convido vocês a conhecerem melhor o trabalho dela e suas propostas porque sabemos da importância de termos mulheres capacitadas na política”, afirmou.

