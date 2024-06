PRÉ-CANDIDATA, SIL RIBEIRO FOI A ÚNICA SERGIPANA APROVADA PARA IMERSÃO PRESENCIAL DA ESCOLA DE LÍDERES POLÍTICOS

A pré-candidata a vereadora por Aracaju, Sil Ribeiro, alcançou uma importante conquista em sua trajetória política. Ela foi aprovada para participar da imersão presencial da Escola de Líderes Políticos 2024, promovida pela Fundação Ulysses Guimarães, do MDB, em São Paulo.

Essa oportunidade representa um marco significativo na carreira de Sil, pois o curso é reconhecido por oferecer uma formação robusta e abrangente, focada no desenvolvimento de habilidades de liderança e na preparação de futuros líderes políticos. Desde fevereiro, Sil Ribeiro vem se destacando nas classificações eliminatórias e em todas as etapas do processo seletivo.

Sil Ribeiro é a única pré-candidata de Sergipe a chegar até a fase final da Escola de Líderes 2024. “A minha aprovação não só demonstra nossa capacidade de liderar, mas também fortalece meu compromisso com a população de Aracaju com responsabilidade e inovação”, afirmou.

Em suas redes sociais, Sil Ribeiro expressou sua gratidão e entusiasmo pela oportunidade. “Estou muito feliz e honrada por representar Sergipe na Escola de Líderes Políticos 2024. Esse curso é uma chance única de aprimorar minhas habilidades e de contribuir ainda mais para o desenvolvimento de nossa cidade. Agradeço a todos que têm me apoiado nessa jornada.”

Foto assessoria

Por Fábio Viana