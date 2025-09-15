Pré-candidato a deputado federal, o pastor Heleno Silva, aparece entre os primeiros em pesquisas

Pré-candidato a deputado federal, o pastor Heleno Silva, aparece entre os primeiros, mesmo sem cargo eletivo, segundo levantamento em uma pesquisa realizada recentemente.

Na pesquisa espontânea para deputado federal, segundo o levantamento realizado pelo Instituto Dataform, o mais lembrado foi o do deputado Fábio Reis (PSD), com 2,7%; seguido do ex-deputado pastor Heleno, do Republicanos, com com 1,1%.

Ainda segundo o Dataform, a deputada Iandra Moura (União Brasil) também aparece com 1,1%, e na seqüência, os nomes mais lembrados foram do deputado Rodrigo Valadares, delegada Catarina, Tiago de Joaldo, André Davi, Ícaro de Valmir, Cristiano Cavalcante e João Daniel.

Para o pastor Heleno, esse resultado “nos traz muita alegria e uma grande responsabilidade. Estou sem mandato e lembrado pela população sergipana, me coloca na estrada de Brasília, no próximo ano. Sou pré candidato a deputado federal e quero retornar ao mandato para defender interesse do nosso povo, eu especial, do sertanejo”, disse Heleno.