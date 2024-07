PRÉ-CANDIDATO DENUNCIA AS CONDIÇÕES INSALUBRES DE TRABALHO PARA SERVIDORES PÚBLICOS; SEMED EMITE NOTA

Em vídeo publicado na última sexta-feira, 12, na rede social do pré-candidato a vereador, Lúcio Flávio, foi feita uma grave denúncia contra a Prefeitura Municipal de Aracaju apontando condições supostamente inadequadas e insalubres de trabalho para os servidores públicos.

O vídeo mostra servidores municipais trabalhando na contagem e registro de equipamentos da Secretaria de Educação em um enorme galpão sem janelas, sem ventilação, sem climatizadores e com registro de temperaturas que se aproximam dos 40°C.

Na gravação do vídeo é possível ver servidores informando que estão passando mal com frequência e contando que não são poucos os registros de pessoas com alergia na pele ou que vomitaram em função do calor excessivo. Segundo eles, alguns servidores chegaram a desmaiar e muitos tiveram que interromper as atividades para repousar em casa. Em um dos trechos é possível ouvir um servidor dizer que não aguenta mais e que está pensando em pedir demissão.

O pré-candidato a vereador Lúcio Flávio recebeu a denúncia em seu WhatsApp e foi conferir pessoalmente as condições de trabalho. Ao final do vídeo publicado em sua rede social (@lucioflaviose), é possível ser vista uma cena em que uma pessoa tenta impedir a gravação da fiscalização. Todas as imagens e depoimentos foram levados aos vereadores Ricardo Marques e Emília Corrêa, que formam juntos uma das chapas que concorrem à prefeitura de Aracaju. O Ministério Público do Trabalho ainda não se manifestou sobre o caso.

Secretaria emite nota

A Secretaria Municipal da Educação de Aracaju (Semed) recebeu com indignação e repúdio a notícia de que as instalações de um de seus galpões logísticos foram invadidas por um pré-candidato a vereador por Aracaju. O galpão em questão fica localizado no condomínio Cidade Comercial, um complexo privado que abriga instalações de diversas outras instituições e que teve sua segurança violada.

Os galpões, utilizados para fins logísticos, dispõem da estrutura fornecida pelo condomínio, sendo única para todas as instalações. Sendo assim, com pouco mais de um ano ocupando o local, a Semed já realizou algumas melhorias para seus colaboradores, como a implantação de salas climatizadas para desenvolvimento de suas atividades laborais, não sendo necessária a permanência dentro do galpão, utilizado apenas para armazenamento de materiais.

A Semed destaca também que, no momento, estão em andamento ações para instalações de equipamentos para mitigar os efeitos térmicos nos ambientes destinados ao armazenamento de mercadorias e itens que serão incorporados ao patrimônio das escolas e prédios administrativos da Semed.

Com informações e foto do pré-candidato a vereador Lúcio Flávio e da assessoria da Semed