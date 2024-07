Pré-candidato Luiz Roberto destaca importância da capacitação técnica para a resolutividade da gestão municipal

O pré-candidato à prefeitura da capital, Luiz Roberto, foi o primeiro entrevistado na estreia do jornalista Messias Carvalho no comando do programa “Jornal da Rio” primeira edição, que vai ao ar de segunda à sexta-feira, das 6h às 8h, na Rio FM de Aracaju. As propostas prioritárias para Aracaju e a análise do cenário político foram os principais temas abordados no encontro, onde a necessidade de preparo técnico foi evidenciada como fundamental pelo pré-candidato.

“Aracaju tem hoje a maior operação de um ente municipal no país com o Novo Banco de Desenvolvimento, o banco do BRIC’s, que formalizou uma linha de crédito de 500 milhões de reais, fruto da avaliação das boas práticas e da expertise técnica da nossa gestão em Aracaju”, destaca Luiz Roberto, ao lembrar que esse recurso será utilizado para 20 obras estruturantes na capital.

Segundo Luiz, uma operação desse porte com uma instituição internacional só é possível graças à qualidade do corpo técnico e de uma visão avançada de gestão. “É por isso que somos cuidadosos na elaboração das propostas e na escolha dos nomes. Temos uma gestão de alta performance, com equilíbrio fiscal, um notável conjunto de obras e que fez Aracaju avançar. É esse modelo que vem dando certo que buscaremos dinamizar ainda mais, junto com a gestão do governador Fábio Mitidieri, que também conta com índices de aprovação acima de 70%”, contextualiza o pré-candidato.

Interação Social

Ouvir e aproximar a sociedade dos mecanismos e decisões de gestão também foi apontado por Luiz Roberto como uma ferramenta que será utilizada em sua administração, conforme a decisão da população aracajuana. “Precisamos avançar na capacidade de identificar de forma mais eficaz as demandas da sociedade estabelecendo, com critério, mecanismos de interação que aproximem a gestão da população”, aponta.

Projetos e programas prioritários para sua eventual gestão, bem como a análise do atual cenário político, também foram abordados durante a entrevista, onde o pré-candidato apontou o avanço na licitação do transporte público, a ampliação das vagas no ensino infantil, a revitalização do Centro da cidade, a criação de centros de diagnóstico e diagnóstico por imagem na rede municipal, bem como obras de prevenção de alagamentos em algumas localidades, como as absolutas prioridades de sua administração.

“São essas ideias e propostas como vamos apresentar e discutir com a população, assim que começarmos, efetivamente, a campanha. Estamos na formatação do nosso plano de governo, como também nas discussões com os grupos políticos que ampliam, hoje, nossa base de apoio. Temos a candidatura que mais cresce, graças a esse cenário de realizações positivas. O que nos motiva é a prioridade à cidade de Aracaju. Essa é nossa bandeira de luta. Estamos tecnicamente preparados, com ética e transparência para fazer nossa cidade continuar a ser referência”, afirma Luiz Roberto.

Foto assessoria

Por Hugo Brandão