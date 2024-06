PRÉ CANDIDATO, SAMUEL CARVALHO VAI ATÉ A POLÍCIA FEDERAL E DENUNCIA DISPAROS EM MASSA DE FAKE NEWS

Motivado por disparos em massa de fake news, na manhã desta quarta-feira (26) o deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho (Cidadania), esteve na sede da Polícia Federal para realizar uma denúncia. Segundo o parlamentar, números de outros estados estão sendo utilizados para disparar notícias falsas com o intuito de manchar sua imagem e sua honra.

Na oportunidade, Samuel se informou sobre este tipo de crime e ficou a par de quais atitudes devem ser tomadas para coibir e, posteriormente, punir os mandantes desta ação. “Nós precisamos acabar com esta prática desesperada no estado de Sergipe, não sabemos ainda quem são os autores, mas queremos pedir a você, que recebeu este tipo de mensagem, que possa nos enviar um print da conversa através do WhatsApp (79) 98823-2323”, solicitou o pré-candidato.

Ainda segundo ele, seus advogados já estão em posse de alguns prints que comprovam a prática e irão juntar os demais que forem enviados ao procedimento. Na última semana, uma série de vídeos e matérias com conteúdo falso estão sendo compartilhados através das redes sociais, enviados, majoritariamente, para moradores da cidade de Socorro. A atitude pode ser vista como estratégia para causar uma possível rejeição de Samuel diante dos eleitores.

De acordo com a Resolução nº 23.732/2024, é proibida a utilização de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.

Foto assessoria

Por Fernanda Santiago