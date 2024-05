Pré-candidatura de Dr. Samuel ganha força política e apoio popular

O último fim de semana serviu para que o deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) mostrasse, mais uma vez, a sua força política. Durante o lançamento da pré-candidatura de Yandra Moura (União), que aconteceu em Aracaju, na sexta-feira (17), Samuel foi convidado ao palco e apresentado ao público como aliado em Socorro. O voto de compromisso foi reafirmado no sábado (18), por André Moura (União), presidente estadual do União Brasil e ex-deputado federal, durante evento do partido.

“Nas minhas vindas a Sergipe, Socorro terá um local reservado na nossa agenda, por confiar em você e por saber da importância da sua eleição, Yandra não pode ser prefeita sem ter um prefeito comprometido como você em Socorro”, disse André Moura. “O diálogo vai existir e vamos construir, juntos, um futuro melhor para Socorro e para Aracaju, tenha certeza disso. Repito mais uma vez: o seu caminho é o nosso caminho, onde você estiver, nós estaremos, a sua luta é a nossa luta”, finalizou o líder político.

Para além da força política, Samuel vem recebendo também o apoio da população socorrense, que o acolhe por onde passa. No sábado, o pré-candidato participou de uma caminhada voltada à família, que saiu do Conjunto João Alves e foi até o Conjunto Fernando Collor, e, durante todo o trajeto, Samuel recebeu a atenção da população, com quem conversou de perto. O mesmo aconteceu no domingo, quando participou de uma cavalgada no Povoado Bita, também em Socorro.

É inegável que Samuel vem conquistando um espaço político cada vez maior em Socorro, as adesões que seu agrupamento político vem conquistando são de extrema relevância, mas é ainda mais evidente a conexão do pré-candidato com o povo socorrense, que faz questão de abraçá-lo e de reforçar o seu apoio.

Foto assessoria

Por Fernanda Santiago