Pré-candidatura de Luiz Roberto recebe adesão do Solidariedade

Um representativo ato político que consolidou o apoio de mais um partido ao movimento Avança Aracaju para as eleições 2024. Assim pode ser descrita a coletiva onde o Solidariedade (SD), através do seu presidente estadual, o ex-deputado federal Valadares Filho, declarou apoio à pré-candidatura de Luiz Roberto para a Prefeitura de Aracaju. A ação ocorreu no auditório do Quality Hotel, na Coroa do Meio, reunindo integrantes da imprensa sergipana, lideranças políticas e sociais, pré-candidatos a vereador do grupo, além de correligionários.

“Aqui, temos a unificação de lideranças políticas com história em Sergipe e em Aracaju para apoiar o candidato que já demonstrou compromisso e competência por onde passou. Temos uma imensa responsabilidade em não deixar acontecer o que ocorreu no passado, onde forças políticas que prometeram um sonho, transformaram a realidade da capital num pesadelo de dívidas, salários atrasados e lixo por toda a cidade. Agora não é hora de indefinição. É hora de unir forças para que a cidade continue avançando”, enfatizou Valadares Filho, em entrevista aos jornalistas.

O presidente do Solidariedade enfatizou que é necessário reconhecer os avanços que a cidade obteve, numa gestão técnica, que é referência nacional, se destacando entre as demais capitais do Nordeste e do país.

“É fundamental avaliar os pré-requisitos que um gestor como Luiz Roberto oferece. Nossa avaliação é que ele representa o que há de melhor para o futuro da nossa cidade, pela experiência vivenciada em todos os mecanismos de gestão da capital. O cidadão aracajuano conhece a competência de Luiz, já demonstrada na intermediação de mão de obra, na limpeza e organização da cidade e, recentemente, como um dos maiores secretários de obras que o Governo do Estado já teve”, lembrou.

Emoção

Num pronunciamento recheado de emoção, a deputada federal Katarina Feitoza, que é a vice-presidente do PSD, evidenciou a capacidade de trabalho de Luiz Roberto como elemento de convergência de quem pensa no futuro de Aracaju. “O governador Fábio Mitidieri, que está em viagem, não pôde comparecer, e o secretário da Casa Civil, que é o presidente do PSD estadual, o acompanha no mesmo compromisso. Em nome do meu partido estou aqui para afirmar que para este ato existem três palavras de ordem: Alegria, união e vitória. Luiz Roberto consolida o que temos de melhor para Aracaju continuar avançando”, afirmou Katarina.

Ela destacou que sempre acreditou que um dia estaria somada, na vida pública, ao trabalho já desempenhado por Valadares Filho, nos três mandatos que exerceu na Câmara Federal. “Valadares teve uma trajetória brilhante, sendo três vezes parlamentar federal, com um imenso conjunto de realizações. Agora, estamos somados para evidenciar a capacidade e a resolutividade de Luiz Roberto, pois o desafio de gerir uma capital é grande, mas ele sabe como fazer”.

Humildade e Desprendimento

O prefeito Edvaldo Nogueira lembrou de fatos correlatos ao início da ação de Luiz Roberto em sua gestão, quando deixou a presidência da Fundat e assumiu a Emsurb. “No dia seguinte à sua nomeação, esse homem subiu na boleia de um caminhão de lixo para percorrer as ruas de Aracaju e entender o que era a coleta de lixo. Hoje, ele conhece Aracaju como a palma da mão e, tenho certeza, que vai avançar muito mais superando, inclusive, a nossa gestão. A história dele é de humildade e desprendimento. De um operador de sonda da Petrobras que se tornou gerente de comunicação, revelando-se o melhor presidente da história da Emsurb. Um gestor que deixa sua marca por onde passa”.

Gratidão

O pré-candidato Luiz Roberto destacou o sentimento de gratidão pelo reconhecimento e pelos gestos de personalidades evidentes da política sergipana declararem apoio à sua pré-candidatura. “Quero aqui agradecer publicamente ao gesto do ex-deputado federal Valadares Filho, que tinha todos os predicados para pleitear qualquer cargo, como também à deputada federal Katarina Feitoza, uma personalidade política em ascensão que acreditou e se somou ao nosso projeto”, disse.

“Ampliando as frases elencadas pela deputada Katarina, eu diria que este ato aqui hoje pode ser sintetizado em cinco palavras: Alegria, união, vitória, responsabilidade e gratidão. Queremos agradecer imensamente à esse grupo político que se soma ao nosso projeto que tem o desafio de mostrar à população aracajuana que eu posso e estou preparado para ser o prefeito da capital”, concluiu.

Também participaram do ato os ex-governadores Antônio Carlos Valadares e Jackson Barreto, o presidente municipal do Republicanos, Fausto Leite, o presidente municipal do Solidariedade, Antônio Cláudio e o presidente municipal do PDT, Evandro Galdino.

Foto assessoria

Por Hugo Brandão