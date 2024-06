PRÉ CANDIDATURA DE NIULLY CAMPOS JÁ SUPERA CANDISSE CARVALHO E DEVE UNIFICAR A FRENTE DE ESQUERDA EM ARACAJU

A Advogada Niully Campos, pré-candidata do PSOL à Prefeitura de Aracaju, ainda sem equipe profissionalizada definida de pré-campanha para as redes sociais e sem utilizar impulsionamentos, tem realizado visitas a movimentos sindicais, sociais e lideranças populares com bastante engajamento.

E esse trabalho tem feito crescer a sua visibilidade enquanto pré-candidata a prefeita. Ela surpreendeu e, no campo da esquerda, é a mais bem posicionada na recente pesquisa do Instituto França de Pesquisas – IFP.

Será que o Partido dos Trabalhadores (PT) aceitará indicar Candisse Carvalho a vice na chapa encabeçada pelo PSOL e de fato implantar a frente de esquerda em Aracaju? Ou a Frente de Esquerda apenas serve se a candidatura for petista?

Fonte e foto assessoria