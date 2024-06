Pré-candidatura do Coronel Iunes cresce de forma espontânea

O nome do ex-comandante da PM/SE, Coronel Maurício Iunes, parece estar agradando a população aracajuana. Com uma grande história na segurança pública e também na gestão pública, Iunes é admirado e respeitado por diferentes segmentos da sociedade, o que tem contribuído para a aceitação de sua pré-candidatura a vereador na cidade.

Isso é evidenciado pela frequente menção de seu nome em debates espontâneos, e em enquetes realizadas por perfis políticos da capital, que frequentemente o apontam como um dos mais votados, além do grande engajamento demonstrado em suas redes sociais, apesar do curto período de uso.

Alguns analistas políticos destacam que o nome do Coronel Iunes tem se destacado por ser o único pré-candidato conservador capaz de agradar diversos perfis de simpatizantes da direita na capital. O ex-comandante da PM/SE está atualmente filiado ao (PRD) e conta com o apoio integral de uma das maiores igrejas do estado, a “Família Renovada”.

Os bastidores da política estão de olho no Coronel, pois ele pode se tornar uma das maiores surpresas destas eleições de 2024.

Fonte e foto assessoria