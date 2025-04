PRÉ-CONFERÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA COMEÇAM NESTA TERÇA-FEIRA

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDI) de Aracaju dá início, nesta terça-feira, 15, às 7h30, às pré-conferências que antecedem a Conferência Municipal da Pessoa Idosa.

A primeira pré-conferência será realizada no Centro-Dia da Pessoa Idosa, localizado na rua Alagoas, no bairro José Conrado de Araújo, anexo ao Centro Social Urbano (CSU). O evento é gratuito, com participação aberta à população.

Além da que ocorre nesta terça-feira, outras quatro pré-conferências serão realizadas. Os encontros preparatórios têm como objetivo promover debates sobre a proteção e o empoderamento da população idosa, fortalecendo a participação social na construção de políticas públicas.

“É o momento de participação democrática, que serve para mobilizar e conscientizar as pessoas idosas e toda a sociedade civil sobre os direitos e desafios enfrentados, promovendo debates acerca de temas como saúde, violência, bem-estar, etarismo e outros temas. É essencial para garantir que suas vozes sejam ouvidas e suas necessidades sejam transformadas em ações concretas”, explica a presidente do CMDI, Maria José Matos.

“Caso a pessoa não consiga comparecer amanhã, ocorrerão também, em outros espaços, esse mesmo evento. No dia 22 de abril, no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida, no bairro Bugio, das 13h30 às 17 horas; dia 29 de abril, no salão paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na rua José Araújo Neto, no bairro São Conrado; no dia 6 de maio, na Legião da Boa Vontade (LBV) na rua Reis Lima, no bairro Industrial, e no dia 13 de maio, no Cras Maria Diná – 17 de Março”, detalha.

Conferência Municipal da Pessoa Idosa

A Conferência Municipal da Pessoa Idosa está marcada para os dias 10 e 11 de junho e vai trazer como tema o “Envelhecimento multicultural: urgência por equidade, direitos e participação”.

Foto: Ascom Semfas