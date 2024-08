“PRECISAMOS ABRAÇAR A CAUSA DOS AUTISTAS PORQUE ALGUNS FALAM MUITO, MAS FAZEM MUITO POUCO”, AFIRMA VEREADOR

No retorno dos trabalhos da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), nesta quinta-feira, 1º, o vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) usou a tribuna para fazer um desabafo e cobrar mais atenção, por parte do poder público, com os autistas e as suas famílias.

De acordo com o vereador, os autistas precisam passar por terapias que são fundamentais para o tratamento do transtorno. “Sem esses atendimentos, o autista fica mais suscetível e não consegue ter uma vida mais tranquila e isso é desesperador para sua família”, revelou Cícero.

Para Cicero, faltam acompanhamento e apoio para essas mães. “Essas mães precisam ter uma atenção maior. Precisamos cuidar dos autistas, mas também temos que cuidar de quem cuida deles. Não é fácil para um pai ou uma mãe ver o filho dentro de casa, sem conseguir dormir, por falta de medicamento que, muitas vezes, as mães vão pegar o remédio no posto de saúde e não encontram e não têm condições de comprar e fica o desespero, porque o filho está tendo um surto e não tem a medicação para controlar”, desabafou.

Cícero, que é pai de um autista, conhece bem essa preocupação. “A gente acompanha o sofrimento dessas pessoas e eu sei como é porque já passei com o meu filho sem conseguir escola, terapeuta, psicóloga e fisioterapeuta. São terapias essenciais para quem tem autismo”, ressaltou.

Ainda segundo o vereador, a sociedade e o poder público precisam parar de falar e agirem com efetivamente. “Precisamos, com urgência, fazer algo por essa população que tanto sofre, precisamos abraçar a causa dos autistas porque alguns falam muito, mas fazem muito pouco”, afirmou.

Da assessoria

Foto: China Tom