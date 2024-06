“Precisamos garantir que sejam colocados em prática; projetos ainda não saíram do papel”, diz vereador

Na sessão da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) realizada nesta quarta-feira, 12, o vereador Pastor Diego (União) fez uso da tribuna para cobrar a efetivação das emendas impositivas e ações legislativas que, segundo ele, estão acumuladas e sem execução.

O parlamentar destacou que as emendas destinadas por ele para os anos de 2023 e 2024, especialmente na área de infraestrutura, como recuperação asfáltica, calçamento de ruas e reforma de praças, ainda não foram aplicadas pelo Executivo Municipal.

Ele revelou que havia recebido a informação de que as emendas já estavam prontas para execução, mas que, na prática, os projetos ainda não saíram do papel. “Tenho várias indicações do exercício de 2023 que ainda não foram aplicadas. É preciso que essas emendas sejam efetivadas para que as melhorias cheguem à população”, afirmou.

Além disso, Pastor Diego fez um apelo ao presidente da Casa Legislativa, Ricardo Vasconcelos (PSD), solicitando um levantamento dos projetos aprovados e a verificação de sua implementação. Ele destacou a importância de avaliar a eficácia da atuação legislativa, uma vez que muitas proposituras não estão sendo aplicadas na prática.

“Precisamos garantir que os projetos aprovados, que são tão importantes para a sociedade, sejam efetivamente colocados em prática. E focar na melhoria contínua dos serviços oferecidos à população”, ressaltou.

Defesa da vida

Em um discurso marcado por um forte posicionamento em defesa da vida, o vereador destacou um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados que visa equiparar o aborto ao homicídio. Segundo Diego, a proposta pretende criminalizar os profissionais de saúde que participem de abortos realizados após a 22ª semana de gestação. “A vida é um direito fundamental que não podemos negociar em momento algum”, enfatizou.

Leilão do arroz

Pastor Diego também abordou a suspensão do leilão de arroz no Rio Grande do Sul, mencionando a atuação do Governo Federal na interrupção do processo devido a indícios de fraude. Ele reconheceu a decisão, classificando-a como correta diante da gravidade das denúncias.

Foto: Gilton Rosas

Por Lucivânia Pereira-