“Precisamos renovar as ideias com inovação. Essa será a nossa proposta”, diz Tadeu Roriz, do Renova CRO/SE

O representante do movimento Renova CRO/SE, Thadeu Roriz, concedeu entrevista no último sábado (22), ao vereador Kaique Freire, durante o Programa ‘Fala meu Povo’, pela Rio FM 101,5, da cidade de Estância.

Representante do Movimenta Renova CRO/SE, Thadeu iniciou a entrevista discorrendo acerca de sua trajetória de vida, com foco na sua família, composta por seis irmãos, assim como a sua chegada na odontologia e o interesse em resgatar o prestígio do CRO perante ao Estado e a classe.

Com relação ao processo eleitoral do CRO, Thadeu destacou o cronograma até o dia do pleito. “Estamos desde o mês de maio no processo de construção da chapa para disputar as eleições que acontecem no início de outubro deste ano. Não temos a máquina na mão, pois o CRO é comandado há 11 anos por um mesmo grupo e por isso eles têm uma facilidade maior de comunicação para chegar ao associado. Precisamos renovar as ideias com inovação. Essa será a nossa proposta”, frisou.

Thadeu também explanou sobre o PL de Hospitalar que tem sido pauta no Estado. “Existe um deputado que levou essa demanda para à Alese, apoiada pela atual diretoria do CRO, e que está totalmente sem nexo, não existe criar uma obrigatoriedade para sergipano dirigir, pois já existe a lei. Isso é só um exemplo. O que nós precisamos é uma renovação com inovação, a exemplo do nosso estado vizinho, Alagoas, que já existe uma obrigatoriedade da presença de um cirurgião-dentista em todo hospital público e privado, independentemente de ter ou não ter UTI. E isso faz a diferença, pois ganha o hospital e a comunidade. Levantar o PL está em tempo e eu já sugerir através das redes sociais”, continuou.

Ascom / Movimenta Renova CRO/SE