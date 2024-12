Prefeita eleita Cleane participa de evento promovido pela FAMES

A prefeita eleita de São Miguel do Aleixo, Cleane de Everton (União Brasil), participou do Encontro de Novos Gestores “Caminhos para uma gestão eficiente”, promovido pela Federação dos Municípios do Estado Sergipe (FAMES), nos dias 2 e 3 de dezembro, em Aracaju.

A iniciativa teve a finalidade de promover a capacitação técnica e a troca de experiências e conhecimentos entre os gestores, para uma gestão pública eficaz e alinhada às necessidades da população.

A programação contemplou temas como saúde, educação, assistência social, administração pública, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS Social, controle interno, portal da transparência e normativos para início de gestão. A iniciativa visou capacitar os novos gestores com informações que contribuirão para a melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade.

Para Cleane de Everton, o evento Encontro de Novos Gestores consistiu em uma oportunidade para conhecer e aprimorar ações acerca de questões voltadas a gestão pública. “Um evento de relevante importância em que se discutiu práticas inovadoras e colaborativas, visando melhorar a administração pública. Um espaço de aprendizado e troca de experiências enriquecedoras para todos nós”, frisou a prefeita.

Ascom – Cleane de Everton