PREFEITA DE ARACAJU, EMÍLIA CORRÊA ANUNCIA QUATRO NOVAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE CONFERÊNCIA

Tiveram início na manhã desta terça-feira (29), a 1ª Conferência Extraordinária Municipal de Saúde e a 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no Porto Farol Eventos e Negócios.

O evento, que tem como temas centrais “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia” e “Saúde do Trabalhador como Direito Humano”, reúne usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), gestores e representantes de diferentes segmentos da sociedade.

Durante dois dias, os participantes vão dialogar sobre as prioridades políticas públicas para a saúde e construir coletivamente um plano de ação inclusivo, que reafirme a saúde como direito de todos e dever da gestão.

As Conferências Municipais são uma realização do Conselho Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). As propostas das etapas regionais, vindas dos oito territórios da capital, também serão debatidas na programação que reúne mais de 300 delegados.

A prefeita Emília Corrêa declarou aberta a Conferência Municipal de Saúde com um anúncio: a autorização à Secretaria Municipal de Saúde para a busca de áreas viáveis para a construção de quatro Unidades de Saúde da Família. “Em quatro meses, estamos fazendo mais do que foi feito em 16 anos na saúde de Aracaju. Esse é nosso compromisso com a população da nossa cidade”, disse. A prefeita enfatizou, ainda, a importância do SUS como um “patrimônio de toda a nação brasileira, garantindo o acesso universal e gratuito à saúde”, e lembrou de países desenvolvidos que não contam com um sistema público de saúde e campanhas de prevenção de doenças.

Foto ascom