PREFEITA DE ARACAJU, EMILIA CORRÊA, ASSINA DECRETO AUTORIZATIVO PARA A REALIZAÇÃO DO PRÉ-CAJU 2025

No início da tarde desta segunda-feira (19), a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, assinou o decreto que autoriza o uso do solo público para a realização do Pré-Caju 2025. O ato ocorreu no gabinete da chefe do executivo – na sede da Prefeitura Municipal de Aracaju.

Na ocasião, a prefeita Emília Corrêa destacou o impacto positivo na economia e no turismo em Aracaju. “É um evento que já faz parte do calendário e movimenta não só o turismo, mas movimenta toda cadeia produtiva, gerando emprego e renda e isso tudo é muito importante para o nosso município”, disse.

Ainda durante a solenidade, a gestora do executivo assegurou o apoio logístico da Prefeitura de Aracaju em serviços essenciais, como segurança, limpeza e organização do trânsito. “Tudo vai ser feito com muita organização, respeitando tudo. Eu estou governando para todos, e governo é diferente de gosto pessoal, a gente tem que fazer exatamente isso. Então, que a festa seja como ela tem demonstrado ser, com segurança, e tudo que a gente puder colaborar para ter ordem e segurança, a gente vai fazer”, completou.

O empresário e também idealizador do Pré-Caju, Fabiano Oliveira, enfatizou sobre a importância da parceria com a Prefeitura Municipal de Aracaju e o Governo de Sergipe. “De mãos dadas com os governos Municipal e Estadual vamos realizar com profissionalismo a maior prévia carnavalesca do Brasil, para a população sergipana e também os turistas, uma vez que é um evento que está no calendário turístico nacional. Sem o governo e sem a prefeitura dando esse suporte logístico, não seria possível realizar, então eu fico muito feliz”, pontou.

Fabiano Oliveira ressalta ainda que o Pré-Caju é o único carnaval fora de época a manter o circuito aberto. “O evento é realizado para todos, desde aqueles que vão se divertir nos blocos, camarote ou pipoca aos que participam da festa trabalhando para ganhar um renda extra”, afirma o idealizador do Pré-Caju.

Segundo o secretário municipal do Turismo, Fábio Andrade, o Pré-Caju movimenta intensamente toda a cadeia produtiva do turismo, gerando emprego e renda. “Um dos maiores eventos que nós temos aqui é o Pré-Caju. Isso se mostra não só na hotelaria, onde a gente consegue ter 100% de ocupação na época do evento, mas acima de tudo na geração de empregos para a nossa gente”, expressou.

O Pré-Caju fomenta o turismo na capital sergipana, além de gerar empregos em cerca de 82 áreas produtivas, trazendo um retorno positivo para a economia do município e do estado. Entre os setores envolvidos, hotéis, restaurantes, bares, rodoviárias, aeroportos, costureiras, delicatesses, confeitarias, postos de combustíveis, supermercados, lojas, táxis, lanchonetes, salões de beleza, locadoras de carros, cervejaria, gráficas, decoradores, etc. Ao todo, são mais de 20 mil empregos entre diretos e indiretos.

Para o governador Fábio Mitidieri, o Pré-Caju é uma importante festa dentro do calendário de eventos de Sergipe. “Mais um ano que Governo do Estado apoia a maior prévia carnavalesca do Brasil, que traz alegria para a população e movimenta nossa economia. Mais do que uma festa consolidada no calendário turístico de Sergipe, que leva o nome do estado para todo o Brasil e é celebrada pelos sergipanos, o Pré-Caju representa oportunidade de geração de renda para os trabalhadores informais, como os ambulantes, e para os trabalhadores formais que conseguem uma vaga de empregos nos hotéis, restaurantes e todo o comércio que precisar contratar mais para atender a demanda dos milhares de foliões na capital sergipana. É importante que todos os entes públicos estejam juntos em iniciativas como essas, que fortaleçam a economia do nosso estado e na qual recebemos turistas de todo o país”, ressalta.

E quando se fala em programação, a expectativa é grande entre os foliões. Afinal, a festa é famosa por reunir grandes estrelas do axé music e de outros estilos musicais. Nesta edição, está confirmado o veterano Bell Marques, único a puxar bloco nos dois dias de folia na avenida. Léo Santana, Zé Neto e Cristiano, Wesley Safadão, Banda Eva e Pagodart também estarão presentes na prévia carnavalesca, além da cantora Cláudia Leitte, que retorna depois de uma pausa de um ano.

Em 2025, o Pré-Caju acontecerá de 14 a 16 de novembro, com projeção de reunir aproximadamente um milhão de foliões de Sergipe e de vários estados do Brasil na Orla de Atalaia, cartão postal da cidade. Mantendo o percurso, a concentração e saída dos blocos de trios ocorrerá na Passarela do Caranguejo. Eles seguirão por toda extensão da Avenida Santos Dumont, passando pelo Camarote Aju, hotéis, bares e restaurantes até chegar as imediações do Farol da Coroa do Meio, totalizando cerca de quatro quilômetros percorridos.

Presenças

Estiveram presentes na cerimônia de assinatura o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Ricardo Vasconcelos; as secretárias do Meio Ambiente e Assistência Social, Emília Golzio e Simone Valadares, respectivamente; os secretários de Comunicação, o vice-prefeito Ricardo Marques; do Turismo, Fábio Andrade; da Defesa Social e Cidadania, André David; de Planejamento, Thyago Silva, além do futuro secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antonio Luiz. Também estiveram presentes o presidente da Funcaju, Moura Filho; o superintendente da SMTT, Nelson Felipe; o comandante da Guarda Municipal de Aracaju, Ricardo Silva; e a coordenadora da Defesa Civil de Aracaju, Valéria Bispo.

Vendas Camarote Aju

As vendas de ingressos individuais e pacote para os três dias de festa no Camarote Aju estão ocorrendo na loja Point do Ingresso (1º piso do RioMar Shopping) e também de forma on-line pelos sites www.precaju.;com.br e www.pointdoingresso.com.br, com preço promocional no Lote às Escuras até 30 de maio.

Por Osanilde Oliveira – Foto: Karla Tavares