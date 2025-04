PREFEITA DE ARACAJU, EMÍLIA CORRÊA DISCUTE REAJUSTE SALARIAL COM OS SINDICATOS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, deu prosseguimento às reuniões da Mesa Municipal de Negociações Permanente (MMNP). Conforme previsto no decreto de criação da mesa, a gestora se reuniu com representantes de sindicatos para tratar de assuntos específicos de cada categoria.

Nesta terça-feira (02), o encontro contou com a participação do Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município (Sindipema) e de representantes das categorias da saúde – nutrição, psicologia, farmácia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e fisioterapia. Estiveram presentes o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão Thyago Silva; o coordenador da Secretaria Municipal da Fazenda, Antônio Rocha, representando o secretário Thiago Sidney; a secretária municipal de Educação, Edna Amorim; e a secretária municipal de Saúde, Débora Leite.

A principal pauta do Sindipema foi o reajuste salarial do piso de carreira do magistério. “A reunião foi bastante positiva. Avançamos em questões que têm fácil resolução. Já marcamos a próxima reunião para discutirmos o impacto financeiro. A prefeitura tem a responsabilidade de zelar pelo erário público, mas precisamos garantir nossos direitos, sem abrir mão do piso na carreira. Isso para nós é inegociável. Na sexta-feira, voltaremos a conversar sobre as questões financeiras e tentar encontrar um consenso”, afirmou Obanshe Severo, presidente do Sindipema.

As representantes das categorias da saúde também reivindicaram o reajuste salarial, destacando que aguardam esse benefício há mais de 20 anos. Além disso, cobraram a oferta de capacitação profissional pelo município, uma vez que a última foi realizada em 2012. “Historicamente, nossas categorias foram preteridas em diversas pautas. Neste momento, ao sermos recebidas pela prefeita, percebemos um avanço. Esperamos por anos que outras gestões resolvessem a questão do reajuste salarial e valorizassem nosso trabalho, que é essencial para a saúde da população”, destacou Leise Moreira, coordenadora-geral do Sindicato de Nutricionistas do Estado de Sergipe (Sindinutrise).

A prefeita Emília Corrêa avaliou a reunião como um momento de diálogo aberto e respeitoso, no qual pôde ouvir atentamente as demandas dessas importantes categorias profissionais. “Reconhecemos o valor e a dedicação desses trabalhadores, que são fundamentais para o funcionamento e o desenvolvimento da nossa cidade. Entendemos a necessidade de um reajuste salarial justo e nos comprometemos a buscar caminhos para atender a essa reivindicação da melhor maneira possível”, declarou.

O secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão Thyago Silva, considerou a reunião produtiva. “A prefeita tem demonstrado sensibilidade e interesse em atender às demandas dos sindicatos. Algumas reivindicações geram impacto financeiro e precisam de um estudo mais aprofundado. As que podem ser atendidas de imediato serão realizadas. Saímos da reunião otimistas, pois os sindicatos também demonstraram sensibilidade e equilíbrio ao apresentar propostas viáveis. Dessa forma, iremos atendê-las dentro da proporcionalidade”, concluiu.

Foto: Ronald Almeida/Secom