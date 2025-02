PREFEITA DE ARACAJU, EMÍLIA CORRÊA, FAZ BALANÇO DOS PRIMEIROS 30 DIAS DE SUA GESTÃO NA CAPITAL

Na manhã deste sábado (01), a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, realizou mais uma live em suas redes sociais e apresentou alguns avanços do primeiro mês de governo. Entre as ações destacadas, estão a confirmação da realização da segunda edição do Ironman na cidade, tapa-buracos, limpeza de canais e retirada de entulho dos esgotos, mutirão de limpeza realizado após a festa de Ano Novo e em diversos bairros.

A gestora falou sobre a chegada do primeiro ônibus elétrico e disse que Aracaju terá mais ônibus elétricos circulando na capital. Outro ponto abordado foi as constantes fiscalizações surpresas que a Secretaria Municipal de Saúde vem realizando nas unidades de saúde, com o programa Saúde Itinerante e ações ambientais como plantio de árvores e distribuição de mudas.

A prefeita Emília Corrêa agradeceu o apoio dos aracajuanos e reafirmou o compromisso de trabalhar ainda mais por Aracaju. “Quero agradecer a cada um que tem contribuído com sugestões e trazendo demandas para a nossa gestão. O “Café com Emília” é um canal direto comigo, e eu faço questão de ouvir cada pedido. Esse é só o começo, daqui para frente teremos muito mais trabalho em prol dos aracajuanos”.

Foto ASN