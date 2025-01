PREFEITA DE ARACAJU, EMILIA CORRÊA, GARANTE APOIO AO BLOCO RASGADINHO NO CARNAVAL DE 2025

A Prefeitura de Aracaju confirmou o apoio ao Rasgadinho, um dos maiores carnavais de rua da cidade. A prefeita Emília Corrêa se reuniu com o coordenador-geral do evento, Robson Viana, e com o vereador Isac Silveira, líder do governo municipal na Câmara, para alinhar a parceria. No encontro, a gestora garantiu o suporte necessário para a realização da festa, que atrai milhares de foliões todos os anos.

“O Carnaval de Rua é uma tradição importante para nossa cidade, e a Prefeitura está comprometida em apoiar essa festa popular. Nosso interesse é incentivar os blocos, como o Rasgadinho, e garantir que tenham todo o suporte necessário para acontecer com segurança”, declarou a prefeita Emília Corrêa.

Para o vereador Isac Silveira, essa parceria é extremamente importante para a consolidação do evento. “O Rasgadinho, além de ser uma das maiores festas populares do Brasil, é oficialmente Patrimônio Cultural de Aracaju e merece todo o nosso apoio”, salientou.

Fundado em 1968, o bloco Rasgadinho se tornou uma das maiores tradições do Carnaval em Sergipe. Sua relevância cultural foi reconhecida pela Lei Estadual Nº 8.086/2015, que o declarou Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado.

Texto e foto AAN